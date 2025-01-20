Сцена / Из первых уст

«Чай втроем»: Сергей Попков об альпинизме, служении театру и восхитительной капусте. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроём», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 марта.

Накануне отмечался Всемирный день театра. Ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы не смогли обойти вниманием это событие, поэтому позвали к себе на чай заслуженного артиста России Сергея Попкова, который много лет служит в Псковском драмтеатре.

За чашкой чая он рассказал о своем детстве, об увлечении альпинизмом, которым «страдал» в школьные годы, о своем пути к театру, о знаменитостях, с которыми учился в Саратовском театральном училище, и о своих увлечениях.

Как судьба занесла Сергея Попкова в Псков? Что его заставило уйти (хоть и не полностью) из Псковского драмтеатра, а потом вернуться обратно? Чем артисту нравится Пушкин? Как с годами изменился наш театр и зритель?

Об этом и многом другом — в эфире. Как обычно, рекомендуем смотреть видеотрансляцию из студии на на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. Будет много уникальных фотографий из личного фотоархива Сергея Попкова.