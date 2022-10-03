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Арфы, опера и балет: Алексей Репников рассказал, чем 79-й филармонический сезон удивит псковичей

Что ожидать от грядущего 79-го филармонического сезона, корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал новый художественный руководитель и дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

«В первую очередь мы дадим раздельные концерты по инструментам. На открытии представим небольшой дайджест по сезону. А 11 ноября у нас будет первый арфовый концерт. Я так понимаю, что здесь этот инструмент ещё не звучал», - отметил дирижер.

Приедут знаменитые солистки из Большого театра, председатель Всероссийского общества арфистов, кроме того выступит солистка Большого театра Ника Рябчиненко, из Санкт-Петербургской филармонии арфистка Анна Макарова, Татьяна Репникова из Михайловского театра. Обязательно выступит псковичка Анастасия Михайловская.

В декабре пройдёт концерт-посвящение советскому и российскому композитору Р. К. Щедрину. На нём будет показан ансамбль ударных инструментов

«Клавишные, большие барабаны, литавры, шумовые - всё будет собрано здесь. Музыканты исполнят попурри из композиций для кинофильмов, написанных Щедриным. Например, "Не кочегары мы не плотники". Сначала ударники сыграют без каких-либо других инструментов. Затем выйдут струнники, вместе они исполнят "Кармен-сюиту". После к ним присоединятся духовики. Таким составом они сыграют самые забойные вещи из балета "Конек-горбунок"», - анонсировал Алексей Репников.

В январе-феврале дирижёр пообещал, что на сцене БКЗ состоится брасс-концерт.

«Приедут солисты, играющие на тромбонах, трубах, валторнах, ансамбли из инструментов брасс-секции – группы медных духовых», - разъяснил он.

Также художественный руководитель оркестра отметил, что на сцене обязательно выступят струнные ансамбли.

«Хотя солисты-струнники приезжают, но у нас есть идея показать эту группу инструментов в собранном варианте», - пояснил маэстро.

По его планам, приглашённые солисты возможно проведут мастер-классы в музыкальных школах.

Также в грядущем филармоническом сезоне намечены показы балетов и оперы.

«Задача номер один – чтобы всё технически сошлось, сейчас над этим плотно работаем. И это будет не просто солисты с оркестром, а опера целиком. Посадим оркестр перед сценой и попробуем сделать полусценическое исполнение оперы. Хотели поставить "Алеко". Балетные спектакли однозначно будут те, которые на слуху, постараемся сделать так, чтобы приехали те, кого хотят видеть псковичи», - раскрыл подробности он.

Кроме того, Алексей Репников выразил надежду, что концертный зал заполнится молодой аудиторией.

«Раз в Пскове есть университет, студенты и студентки должны быть в первых рядах. Это же интеллигенция, они обязательно должны посещать филармонию», - добавил он.

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Напомним, открытие 79-го филармонического сезона состоится 8 октября.