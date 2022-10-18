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Артист Евгений Дятлов приглашает на свой концерт в Пскове. ВИДЕО

Концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова пройдет в Псковской областной филармонии 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В исполнении артиста прозвучат известные романсы, народные песни, песни из кинофильмов и песни 1930-40-х годов.

«Харизма, энергия, бархатный голос – у него есть все, чтобы покорить сердце любого слушателя», - рассказали в дирекции.

Билеты в кассе и на сайте БКЗ.