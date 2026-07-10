«Беседка»: «Битва талантов-2026»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». 24 июля в псковском парке аттракционов «Волшебная гора» состоится финал 9-го сезона «Битвы талантов».

Что это за проект и кто может принять в нем участие? Какие таланты сейчас востребованы? Как с годами меняется количество участников «Битвы талантов»? Как стать победителем? На эти и многие вопросы ответят директор проекта Николай Королев и победители 8-го сезона «Битвы талантов» Денис Константинов и Дарья Романова.

Ведущий - Дмитрий Иванов. Начало в 12.03. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.