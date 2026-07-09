Финал «Битвы талантов» пройдёт в Пскове в День города

Финал 9 сезона проекта «Битвы талантов» состоится 24 июля в псковском парке аттракционов «Волшебная гора». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Специальными гостями шоу станут женский вокал группы «Руки вверх» Лиза Роднянская и DJ MissLA, которые выйдут на сцену с хитом «Песенка Ла-Ла-Ла» и другими известными композициями.

Начало финала состоится в 18:00. Вход свободный для всех желающих.



Помимо этого, в рамках мероприятия гостей ожидают выставки, мастер-классы, активности, призы и подарки.

Организаторами проекта выступают: МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1» и ПЛН. Генеральные партнеры: МТС, Волшебная гора, аквапарк «Акваполис», «Вики Спорт».