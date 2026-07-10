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Изборский фестиваль «Словенское поле-2026» растянется на два дня

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Изменились даты проведения фестиваля исторической поэзии «Словенское поле-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Псковский литературный портал

К запланированным на 1 августа мероприятиям в Изборске добавился итоговый литературно-музыкальный концерт, который состоится в Пскове 2 августа.

Напомним, масштабное литературное событие объединит любителей поэзии в Пскове и музее‑заповеднике «Изборск». Площадками станут Псков и деревня Изборск Печорского округа (музей‑заповедник «Изборск»). В этом году фестиваль будет посвящен памяти поэта, общественного деятеля, основателя фестиваля Андрея Краденова (1963 — 2026).

Принять участие в фестивале можно по предварительной заявке. С дополнительной информацией можно ознакомиться в положении фестиваля.

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