Копии атласов середины 17 века можно посмотреть на выставке в Псковском музее

В Псковском музее открылась выставка «Листая земли, страны и века». Среди экспонатов — копии знаменитых «Атласов Блау» середины XVII века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Атласы Блау» — это признанный шедевр голландского картографического искусства. Они были изданы печатным домом Блау и стали самым полным собранием информации о странах и континентах того времени.

На выставке представлены копии 8 томов из 11. Атласы включают физические, политические, этнографические карты с подробными изображениями рельефа, границ, городов, населённых пунктов, флоры и фауны.

Посетители выставки могут увидеть детальные копии карт, в том числе и карту, на которой изображён Псков. Увеличенные копии атласов размещены на стенах и баннерах в выставочном зале Двора Постникова.

«Атласы Блау» были престижным изданием, которое считалось достойным подарком для персон высокого положения.