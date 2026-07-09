 
Культура

Копии атласов середины 17 века можно посмотреть на выставке в Псковском музее

0

В Псковском музее открылась выставка «Листая земли, страны и века». Среди экспонатов — копии знаменитых «Атласов Блау» середины XVII века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Атласы Блау» — это признанный шедевр голландского картографического искусства. Они были изданы печатным домом Блау и стали самым полным собранием информации о странах и континентах того времени.

На выставке представлены копии 8 томов из 11. Атласы включают физические, политические, этнографические карты с подробными изображениями рельефа, границ, городов, населённых пунктов, флоры и фауны.

 

Посетители выставки могут увидеть детальные копии карт, в том числе и карту, на которой изображён Псков. Увеличенные копии атласов размещены на стенах и баннерах в выставочном зале Двора Постникова.

«Атласы Блау» были престижным изданием, которое считалось достойным подарком для персон высокого положения. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026