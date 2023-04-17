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Купить билет на концерт ансамбля «Россия» в Пскове можно со скидкой 20%

Концерт Ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной пройдёт 23 апреля в 16:00 в Псковской областной филармонии. Приобрести билеты можно по Пушкинской карте со скидкой 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Один из самых ярких музыкальных коллективов страны представит в Псковской областной филармонии замечательную концертную программу, наполненную красочными музыкальными номерами», - отметили в ТКД.

В этот вечер прозвучат «Смуглянка», «Русский вальс», «Светит месяц», «Зачарованная даль», «Пой, Россия-Матушка!», а также русские народные песни и инструментальные композиции для балалайки и баяна.

Билеты можно купить в кассе филармонии и на сайте.