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Как на «Лавандовой ночи» добиваются барочного звучания, рассказала солистка концерта

Как на «Лавандовой ночи» в Пскове добиваются барочного звучания, рассказала ведущая солистка Мариинского театра Мария Баянкина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Настоящий традиционный опен-эйр лучше проводить в шато, но мы добиваемся необходимой акустики. Барочное звучание очень эластичное, хрупкое, поэтому мы работаем со звуковиками. Отель "Покровский" – уникальное и очень подходящее место для этого. Специалисты выводят звук, создают баланс между инструментами, чтобы звук не распался и не рассеялся. Тут нет дополнительных анфилад, чтобы пронести звук вперед как в замках и шато, поэтому идет небольшая доработка. Да, очень круто исполнять барочную программу в естественной акустике, но мы справляемся», – отметила гостья студии.

Также она добавила, что в оркестр для «Лавандовой ночи» добавляют лютни и клавесин.

Напомним, «Лавандовая ночь» – концерт барочной музыки, который ежегодно проходит под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове. Концерты состоятся 30 июня в 19.00 и 21.30.