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Концерт «Сферы звука» проходит в Варлаамовской башне Пскова. ФОТО

Концерт «Сферы звука» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ханг - молодой и гипнотически звучащий инструмент, разработанный только в 2000 году, уже появлялся на сцене Псковской филармонии в прошедшем сезоне. Сегодня он стал главным героем концерта о необычных музыкальных инструментах, продолжая проект, начатый терменвоксом.

Выступление петербургского коллектива HangMade Project продемонстрирует сочетание классических и новаторских инструментов: ханга (Антон Назарко), перкуссии (Александр Шалимов) и контрабаса (Владимир Шубин).

В исполнении талантливых артистов звучат авторские композиции и ханг-каверы.

Мероприятие будет проводиться Псковским музеем-заповедником совместно с Псковской областной филармонией.