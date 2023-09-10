Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Концерты 10.09.2023 11:170 Оксана Федорова о любви к Пскову и искусству 16.09.2023 19:300 Концерт «Сферы звука» проходит в Варлаамовской башне Пскова. ФОТО 10.09.2023 18:410 Оперный певец Виктор Коротич о горячей псковской публике и взаимодействии с оркестром 10.09.2023 11:170 Оксана Федорова о любви к Пскову и искусству 10.09.2023 09:520 Почти 5 тысяч зрителей увидели оперу «Борис Годунов» в Пскове 09.09.2023 21:200 Артисты Мариинского театра показывают оперу «Борис Годунов» в Пскове. ФОТО
Сцена / Концерты

Концерт «Сферы звука» проходит в Варлаамовской башне Пскова. ФОТО

16.09.2023 19:30|ПсковКомментариев: 0

Концерт «Сферы звука» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ханг - молодой и гипнотически звучащий инструмент, разработанный только в 2000 году, уже появлялся на сцене Псковской филармонии в прошедшем сезоне. Сегодня он стал главным героем концерта о необычных музыкальных инструментах, продолжая проект, начатый терменвоксом.

Выступление петербургского коллектива HangMade Project продемонстрирует сочетание классических и новаторских инструментов: ханга (Антон Назарко), перкуссии (Александр Шалимов) и контрабаса (Владимир Шубин).

 

В исполнении талантливых артистов звучат авторские композиции и ханг-каверы.

Мероприятие будет проводиться Псковским музеем-заповедником совместно с Псковской областной филармонией.

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
16.09.2023, 19:300 Концерт «Сферы звука» проходит в Варлаамовской башне Пскова. ФОТО 15.09.2023, 09:000 Фестиваль «Михайловский бастион» стартует в Псковской области 15 сентября 13.09.2023, 16:520 «Ревизора» Игоря Казакова представил Театр кукол Карелии на Пушкинском фестивале 13.09.2023, 12:510 Масочный режим: «Ревизор» из Карелии «инкогнито» побывал на Пушкинском театральном фестивале
11.09.2023, 17:570 Театр руководством Елены Камбуровой показал в Пскове «Нянины сказки». ФОТО 11.09.2023, 17:040 Сказка моей мечты: театр Елены Камбуровой представил псковичам пушкинское Зазеркалье 11.09.2023, 12:230 Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Великих Луках 10.09.2023, 18:410 Оперный певец Виктор Коротич о горячей псковской публике и взаимодействии с оркестром
10.09.2023, 11:170 Оксана Федорова о любви к Пскову и искусству 10.09.2023, 09:520 Почти 5 тысяч зрителей увидели оперу «Борис Годунов» в Пскове 09.09.2023, 21:200 Артисты Мариинского театра показывают оперу «Борис Годунов» в Пскове. ФОТО 09.09.2023, 20:220 Тверской театр кукол представил «Сказку о рыбаке и рыбке» на псковской сцене
09.09.2023, 19:510 Видеофакт: Опера «Борис Годунов» в Пскове собрала аншлаг 09.09.2023, 18:580 Выставка главного художника Псковского театра драмы откроется 10 сентября 09.09.2023, 15:400 Оркестр Росгвардии сыграл на концерте Оксаны Фёдоровой в Пскове 08.09.2023, 19:551 Концерт «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой проходит в Пскове
08.09.2023, 17:070 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале, планах и провинциальном театре. ВИДЕО 08.09.2023, 16:100 Открытие ХХХ Пушкинского театрального фестиваля. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.09.2023, 15:460 Дмитрий Месхиев: Великолукский театр начал делать интересные постановки 08.09.2023, 15:240 Спектакль по матной белорусской пьесе репетируют в псковском театре
08.09.2023, 15:010 Фестиваль по китайской драматургии организуют в Пскове в декабре 08.09.2023, 14:250 Дмитрий Месхиев: До 40% зрителей Псковского драмтеатра — туристы 08.09.2023, 13:540 Спектакль по романсам готовятся сыграть в буфете Псковского драмтеатра 08.09.2023, 13:350 Дмитрий Месхиев назвал своих фаворитов ХХХ Пушкинского театрального фестиваля
08.09.2023, 13:150 Дмитрий Месхиев: Вся театральная «движуха» сейчас в провинции 08.09.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым 08.09.2023, 11:290 С классической ноты: юбилейный Пушкинский театральный фестиваль открыл «Евгений Онегин» театра имени Ленсовета 07.09.2023, 19:440 Кукольный спектакль по сказке Пушкина показали в Пскове на театральном фестивале. ФОТО
07.09.2023, 18:110 Почти 70 музыкантов примут участие в спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа» в Пскове 07.09.2023, 17:260 Показы спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» отменяют в Пскове 07.09.2023, 16:150 «Беседка»: Лариса Луппиан о спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа». ВИДЕО 07.09.2023, 16:050 Артисты из Петербурга отправились на экскурсию по Пскову перед спектаклем
07.09.2023, 13:230 Псковичи смогут увидеть классического Пушкина на сцене БКЗ 07.09.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с народной артисткой России Ларисой Луппиан 06.09.2023, 15:050 Опера «Борис Годунов» в исполнении артистов Мариинского театра вернётся в Псков 06.09.2023, 12:170 Кукольную программу для детей и взрослых подготовил Пушкинский театральный фестиваль
06.09.2023, 07:190 Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Псковской области в 30-й раз 05.09.2023, 13:010 Фестиваль в двух действиях с антрактом 05.09.2023, 11:280 Театр Елены Камбуровой покажет «Нянины сказки» в Пскове и Великих Луках 04.09.2023, 18:010 Бесплатный показ спектакля «Отелло» для семей военнослужащих прошел в Псковском театре
04.09.2023, 16:300 «Беседка»: Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» снова в Пскове. ВИДЕО 04.09.2023, 14:360 Почти 350 музыкантов примут участие в фестивале духовых оркестров в Пскове 04.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Михайловский бастион» 03.09.2023, 12:060 Псковский театр драмы представил афишу на сентябрь
01.09.2023, 17:540 «Ревизор» театра кукол Карелии станет участником Пушкинского фестиваля 01.09.2023, 12:070 Псковский спектакль «Говорит Москва» покажут в столице на фестивале Solo 30.08.2023, 20:030 Спектаклем с Анной Ковальчук и Сергеем Мигицко откроется юбилейный Пушкинский театральный фестиваль в Пскове 28.08.2023, 19:100 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор в Пскове
28.08.2023, 13:290 Более 300 военных артистов выступят на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове 26.08.2023, 18:520 Денис Мацуев: Псков - родина фестиваля Crescendo 25.08.2023, 20:320 Фестиваль Crescendo стартовал в Пскове. ФОТО 25.08.2023, 18:000 Стартовала продажа билетов на фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион»
25.08.2023, 16:350 «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове. ВИДЕО 25.08.2023, 14:260 Музыканты назвали главную особенность фестиваля Crescendo 25.08.2023, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове 25.08.2023, 07:540 Фестиваль Crescendo вновь пройдет в Пскове
24.08.2023, 17:330 Российские артисты вбивают себе в голову амбиции стать солистами - скрипач Даниил Коган 24.08.2023, 15:040 «Беседка»: Музыкальный фестиваль Crescendo снова в Пскове. ВИДЕО 24.08.2023, 13:480 Артистам необходима финансовая стабильность для занятия искусством - скрипач Даниил Коган 24.08.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале Crescendo
24.08.2023, 11:490 Концерт «Сферы звука» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове 23.08.2023, 15:430 Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Пскове 22.08.2023, 13:311 Нового артиста труппы представил Псковский театр драмы 19.08.2023, 22:160 Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» прошел в Красногородском районе
18.08.2023, 20:490 Фестиваль «Музыка на воде» проходит в Пскове 18.08.2023, 15:370 Фестиваль «Крещендо» пройдет в Пскове 25 и 26 августа 17.08.2023, 20:300 Благоустройство территории проведут на площадке для фестиваля «Наше море» в Гдове 17.08.2023, 13:490 Репетиция фестиваля «Музыка на воде» прошла в Пскове
15.08.2023, 18:270 Концерт Оксаны Федоровой состоится в Пскове 8 сентября 15.08.2023, 14:480 Псковский театр драмы откроет фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге 14.08.2023, 17:540 Праздничный концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря состоялся в Пскове 13.08.2023, 15:250 Арт-резиденция для молодых музыкантов начала работу в Пскове
12.08.2023, 21:200 Концерт «Золото Вены» проходит в Пскове 12.08.2023, 19:000 Выставка скульптур состоится рамках фестиваля «Музыка на воде» в Пскове 12.08.2023, 17:200 Фестиваль «Русское лето» проходит в Пскове. ФОТО 10.08.2023, 21:300 Опубликована программа фестиваля «Русское лето» в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru