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Ледовое шоу «Бременские музыканты на льду» пройдет в Пскове

Ледовое шоу «Бременские музыканты на льду» пройдет в Пскове 28 и 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Герои сказки, в исполнении мастеров современной ледовой арены, обретут новые близкие современным детям облики:

Пес, жонглирующий волшебными кольцами;

Петух, исполняющий акробатические трюки, летая над ледовой ареной;

Кот, показывающий магические фокусы на льду;

Сыщик, похищающий принцессу прямо с ледовой арены и взлетающий с ней, на своем «реактивном рюкзаке».

«Серенада трубадура, песенка принцессы и короля, несомненно, вызовут ностальгическое и светлое чувство у родителей. А современные технологии, примененные в создании ледовой сказки, в исполнении динамического освещения, экстремальных полетов над ледовой ареной, видеопроекции на огромный вертикальный экран, создающей эффект моментального перемещения героев и вместе с ними зрителей от эпизода к эпизоду, двигаясь по сценарию сказки, заинтересует как совсем маленьких, так и старшеклассников», - говорится в сообщении.