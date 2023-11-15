Ледовое шоу «Бременские музыканты на льду» пройдет в Пскове 28 и 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Герои сказки, в исполнении мастеров современной ледовой арены, обретут новые близкие современным детям облики:
«Серенада трубадура, песенка принцессы и короля, несомненно, вызовут ностальгическое и светлое чувство у родителей. А современные технологии, примененные в создании ледовой сказки, в исполнении динамического освещения, экстремальных полетов над ледовой ареной, видеопроекции на огромный вертикальный экран, создающей эффект моментального перемещения героев и вместе с ними зрителей от эпизода к эпизоду, двигаясь по сценарию сказки, заинтересует как совсем маленьких, так и старшеклассников», - говорится в сообщении.