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Органный концерт «Слушаем кино» состоится 21 декабря в Пскове

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Слушаем кино» состоится в субботу, 21 декабря, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте выступят молодые и талантливые музыканты из Альметьевска (республика Татарстан): Елизавета Бузерова (орган), выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, преподаватель класса «Орган» в Альметьевском музыкальном колледже имени Ф.З. Яруллина, и Азалия Гильмутдинова (саксофон), преподаватель и заведующая отделением «Оркестровых, духовых и ударных инструментов» Альметьевского музыкального колледжа, лауреат всероссийских конкурсов.

В ансамблевом концерте «Слушаем кино» прозвучат саундтреки из кинофильмов «Мой ласковый и нежный зверь», «Семнадцать мгновений весны», «Служебный роман», «Пассажир с экватора», «Старомодная комедия», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы или С лёгким паром!».

В транскрипции для органа и саксофона прозвучат произведения известнейшего немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, французского романтика Шарля Франсуа Гуно, мастеров советского кинематографа композиторов Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова, Евгения Доги.

«Великолепная музыка и замечательное исполнение подарят вам хорошее настроение, радость и надежду», - отметили организаторы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до начала мероприятия. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.