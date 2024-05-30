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Луганская филармония выступила в Пскове с концертом «В ритмах весны»

Концерт под названием «В ритмах весны» от камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь», ансамбля танца «Рондо» и вокально-эстрадного ансамбля «Сфорцандо» Луганской академической филармонии состоялся в дереве Родина Псковского района 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по культуре Псковской области

В программу вошли полюбившиеся многим произведения, такие как «Московские окна» (сл. М. Матусовский, муз. Т. Хренников), «Если выйдешь мне навстречу» (Ю. Антонов), «Матушка-Земля» (Т. Куртукова), «Малиновка» (сл. А. Поперечный, муз. Э. Ханок), «Ни минуты покоя» (сл. В. Добрынин, муз. Л. Деребенев) и многие другие.

Концерт был организован ФГБУК «Росконцерт» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.