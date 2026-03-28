Новый экспонат появился на бугровской мельнице в «Михайловском»

В «Музее-мельнице в деревне Бугрово» в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» появился новый экспонат. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на мельничное подворье привезли фрагмент жёрнова, обнаруженного несколько лет назад на старом мельничном месте, которое по названию протекающего здесь ручья пушкиногорцы называют Холодником. Это район и улица на северо-западе посёлка Пушкинские Горы.

Практически наполовину сохранившийся мельничный жёрнов был обнаружен в период, когда в «Михайловском» воплощали в жизнь проект «Хлебное место», посвящённый истории мельничного дела в псковских пушкинских местах. Идея этого проекта выросла из строк поэта об «овинах дымных и мельницах крылатых».

Участникам экспедиций, организованных в рамках этого проекта, удалось выявить полтора десятка мест бытования мельниц на территории нынешнего Пушкиногорского района, отыскать и сделать снимки сохранившихся элементов мельничных гидротехнических систем, записать свидетельства очевидцев-старожилов, подтверждающие и дополняющие имеющиеся на тот момент архивные данные.

Жёрнов на Холоднике, напомнили в «Михайловском», был обнаружен пушкиногорскими коммунальщиками при прокладке новых водопроводных труб. Во дворе пушкиногорского Комбината бытовых услуг он до сих пор и хранился.

«На сегодняшний день инициаторы и участники проекта, не прекратившие изыскательские работы и после того, как его заявленный срок подошёл к концу, установили ещё ряд исторических подробностей, — рассказала Наталья Виноградова, начальник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника, руководитель проекта «Хлебное место». — Сейчас нам известно, что мельница была оснащена одним поставом, турбиной в 10 лошадиных сил, высота падения воды с её плотины составляла одну сажень, и при ней работали шерсточесальня и сукновальня. Есть у нас и сведения о трёх мельниках, работавших и живших на Холоднике».

Сведения о том, что история мельницы на Холоднике связана с пушкинской, бугровской мельницей, буквально в этом году удалось обнаружить хранителю «Музея-мельницы в деревне Бугрово» Денису Виноградову. В псковских архивах исследователь отыскал документы о том, что один из бугровских мельников, а именно Павел Алексеевич Кошелев, арендовал мельницу на ручье Холодник в 1902—1911 годах. В Бугрово Павел Кошелев работал позднее, в 1917—1930-х, в затем был раскулачен, сослан в Сибирь и умер по дороге в ссылку. Ввести эту и многую другую информацию в научный оборот Денис Виноградов планирует в ходе работы предстоящего через несколько дней XVI круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья».