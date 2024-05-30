Концерт органной музыки представят студенты псковского колледжа искусств

В концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 30 мая, пройдет концерт органной музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте».
В программе прозвучат произведения великих композиторов:
Солистами концерта станут студенты колледжа, учащиеся в классе преподавателя Дениса Маханькова:
Музыкантам будет аккомпанировать концертный электронный орган Johannus.
Концерт проводится на бесплатной основе, и все желающие приглашаются в зрительный зал.
Начало в 17:30 по адресу улица Воеводы Шуйского, дом 2.