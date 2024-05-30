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Концерт органной музыки представят студенты псковского колледжа искусств

В концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 30 мая, пройдет концерт органной музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте».

В программе прозвучат произведения великих композиторов:

Иоганн Себастьян Бах;

Вольфганг Амадей Моцарт;

Лео Бёльманн;

Эдвард Григ;

Луи Вьерн;

Пётр Ильич Чайковский;

Теодор Юрьё;

Солистами концерта станут студенты колледжа, учащиеся в классе преподавателя Дениса Маханькова:

Елизавета Тарасова

Елизавета Фёдорова

Вероника Нестерва

Василиса Иванова

Виктория Иванова

Анна Сергеева

Софья Новосëлова

Анастасия Тарасова

Музыкантам будет аккомпанировать концертный электронный орган Johannus.

Концерт проводится на бесплатной основе, и все желающие приглашаются в зрительный зал.

Начало в 17:30 по адресу улица Воеводы Шуйского, дом 2.