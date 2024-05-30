Концерт «Шедевры русской музыки — к 185-летию Чайковского» пройдет в Пскове 6 октября

Концерт участников XXI Международного Крымского музыкального фестиваля — «Шедевры русской музыки — к 185-летию П. И. Чайковского» состоится 6 октября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Гостей и жителей города ждут выступления лауреатов международных конкурсов:
- Алексей Кузнецов (фортепиано, Санкт-Петербургский Дом музыки)
- Глеб Степанов (виолончель, Московская филармония, МГК имени Чайковского)
- Саша Флёро (скрипка, Франция)
- Альбина Плотникова (фортепиано, Россия)
В программе концерта:
- С. Рахманинов — Избранные этюды-картины, ор.39
- К. Давыдов — Концерт для виолончели в 3-х частях
- П. Чайковский — Размышление, ор. 42
- П. Чайковский – М. Плетнев — Концертная сюита из балета «Щелкунчик»