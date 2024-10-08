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В Псковском театре драмы чествовали артистов-корифеев

26 декабря в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина поздравили с 45-летием творческой деятельности заслуженных артистов России Надежду Чепайкину и Виктора Яковлева. Торжественное мероприятие с участием дирекции театра, комитета по культуре Псковской области и регионального отделения СТД РФ предварило спектакль «Соседи», в котором заняты корифеи псковской труппы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото предоставили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина

«Надежда Чепайкина и Виктор Яковлев проработали в Псковском театре драмы по 45 лет каждый. 90 лет на двоих. Мы сердечно поздравляем их с юбилеем. Служить в театре 45 лет – это значит прожить здесь целую жизнь. Очень важно сказать, что эти артисты прошли непростой профессиональный и жизненный путь в театре, в истории которого были разные времена и события. Низкий им поклон», – обратился к собравшимся художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

«Люди, которых мы сегодня чествуем, – это Люди с большой буквы. Люди с большими сердцами и горящими глазами, Люди, которые дарят нам свое творчество, свой талант, а Псковщине – всю свою жизнь. И на двоих 90 лет – много, и на каждого по 45 – тоже многое значит», – подчеркнула первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Виктор Яковлев и Надежда Чепайкина были награждены почетными грамотами комитета по культуре Псковской области «за большой личный вклад в развитие театрального искусства Псковской области, за сохранение отечественной культуры и в связи с 45-летним юбилеем своей деятельности».

Исполняющий обязанности председателя Псковского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Овчаренко присоединился к поздравлениям: «С большой радостью и искренним уважением я поздравляю вас с юбилеем творческой жизни на сцене псковского театра. Эти годы – это не просто роли, это целая эпоха, в которой были и есть значимые достижения. Вы творите историю нашего театра и нашего региона. Во многом благодаря вам театр стал таким, какой он есть, и этот полный зал будет тому подтверждением».

Региональное отделение Союза театральных деятелей РФ вручило юбилярам благодарственные письма за служение театру, любовь и преданность профессии.

«Театр – это сцена и зритель. За эти годы, конечно, этих встреч не счесть – и здесь в нашем прекрасном зале, и на гастролях от Владивостока до Прибалтики, Архангельска, Петербурга. Пользуясь случаем, адресую вам сердечную благодарность. И надеюсь, продолжение следует…» – обратился к залу Виктор Яковлев.

Надежда Чепайкина и Виктор Яковлев поступили в труппу Псковского театра драмы в 1979 году. Надежда Чепайкина – после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), легендарной мастерской выдающегося режиссера Игоря Владимирова, Виктор Яковлев – Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС). Для обоих Псковский театр драмы стал единственным театром в карьере, которому они преданно служат до сих пор.

С именами Виктора Яковлева и Надежды Чепайкиной связаны спектакли, принесшие славу Псковской драме в последней трети ХХ века, немало замечательных ролей исполнили артисты и в новой истории театра. В 2006 году обоим было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Надежда Чепайкина и Виктор Яковлев были заняты в первом спектакле, принесшем театру в 2018 году номинации на Национальную театральную премию «Золотая маска» «Река Потудань» (Виктору Яковлеву также частную номинацию за «Лучшую мужскую роль второго плана»). Второй раз Виктор Яковлев был номинирован на высшую театральную премию страны за роль Земляники в спектакле «Ревизор». В 2021 году артист получил почетное региональное звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области». В действующем репертуаре Надежда Чепайкина занята в спектаклях «Маленькие трагедии», «Фламенко», «Дядя Ваня» и «Соседи», Виктор Яковлев – в спектаклях «Лягушки», «Дядя Ваня», «Смерть Тарелкина», «Пленные духи», «Ревизор», «Метель» и «Соседи».