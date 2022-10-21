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Псковский областной театр кукол покажет спектакль в рамках «Культурных выходных» в Гдове

Псковский областной театр кукол покажет спектакль «Терем-теремок» в рамках «Культурных выходных» в Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Маленький пестрый островок словно плывет в бесконечном пространстве − крохотный теремок, увитый гирляндами из спелых плодов, цветов и колосьев. Хорошо и уютно здесь обаятельным и забавным героям: Мышке, Лягушке, Зайке, Ежику. Все они жили в лесу (кто под кустиком, кто под кочкой), пока не поселились в теремке. Звери так сдружились, что не разбежались по лесу, когда разломал Медведь теремок, ведь если стоять друг за друга горой, то никакая беда не страшна!» - говорится в анонсе спектакля.

Показ состоится 28 октября в 10:00. Билеты можно купить по ссылке или в кассе Центра досуга и культуры. Адрес: Гдов, улица Ленина, дом №1.

«Культурные выходные» пройдут в Гдовском районе с 28 по 30 октября. Программа мероприятий проекта «Культурные выходные» включает спектакли Псковского областного театра кукол, выставки художественных работ регионального отделения Союза художников России, концерты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, мастер-классы и различные просветительские мероприятия.