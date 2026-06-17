Как молодые режиссеры спасли Театр на Таганке от бойкота известных мастеров, рассказала Ирина Апексимова

Театр на Таганке возродил репертуар и спасся от кризиса благодаря молодым бесстрашным режиссерам после того, как известные мастера отказались ставить спектакли на этой сцене. Об этом рассказала художественный руководитель Театра на Таганке Ирина Апексимова в эфире радио ПЛН FM.

В 2015 году Ирина Апексимова возглавила театр в период глубокого кризиса. Зрители отвернулись от учреждения из-за прошлых конфликтов с Юрием Любимовым, судебных тяжб и профсоюзных войн. Художественный руководитель попыталась пригласить известных постановщиков для создания нового репертуара, однако столкнулась с тотальным отказом.

Директор театра вспомнила, как она позвонила знаменитому режиссеру Дмитрию Крымову. Тот прямо ответил ей: «Моей ноги никогда в этом театре не будет». Ирина Апексимова назвала этот звонок своей ошибкой, поскольку она не учла связь Дмитрия Крымова с режиссером Анатолием Эфросом. После этого другие известные мастера также отказались работать с труппой.

Единственным выходом из ситуации Ирина Апексимова считает приглашение молодых авторов. Такие режиссеры не знают стереотипов о Театре на Таганке и бесстрашно пробиваются в профессии. Руководитель учредила режиссерскую лабораторию «Репетиции». В сентябре 2015 года театр начал отбор участников, а уже в декабре выпустил первый спектакль с молодой постановщицей Лерой Сурковой.

По словам гостьи студии, эксперимент принес театру значительные успехи. Ирина Апексимова взяла в штат 27-летнего режиссера Александра Карпушина, который работает в учреждении уже три года и выпускает по два-три спектакля за сезон. Художественный руководитель высоко оценила талант постановщика.

«Откуда этот мальчик знает всё про то, что там в глубине у женщин и у мужчин более взрослого возраста крутится, от чего разрывается сердце, я не знаю. Но вот за него я вцепилась», — поделилась Ирина Апексимова.

Сейчас художественный руководитель Театра на Таганке лично формирует репертуар, открывает и закрывает спектакли. Она приняла на себя эту ответственность, вспомнив своего учителя, который без режиссерского образования успешно руководил художественным театром. Такой подход, по мнению Ирины Апексимовой, позволил театру полностью обновить творческий состав и вернуть любовь зрителя.

Ранее завершились обменные гастроли московского Театра на Таганке на сцене Псковского театра драмы.