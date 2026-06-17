Акварельный «Онегин»: выставку из фондов «Михайловского» открывают в музее-усадьбе П.И. Чайковского

В Воткинске, в Музее-усадьбе П.И. Чайковского, завтра, 18 июня, откроют для посетителей выставку «Собранье пёстрых глав» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В экспозиции представлены 68 иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» кисти выдающегося российского графика XX века Юрия Игнатьева, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике.

Здесь и далее фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

«Впервые роман «Евгений Онегин» с рисунками Юрия Игнатьева вышел в свет в 1959 году, — рассказали в «Михайловском». — Это был своего рода пушкинский дебют молодого художника. Издание ждал большой успех — оно сразу было признано одной из 50 лучших книг года. Случилось так, что именно «Онегин» стал и последней работой мастера. Вторая книга, с новыми иллюстрациями, вышла в свет в 1999 году, уже после смерти Юрия Михайловича. В неё вошли 78 акварелей, каждая из которых отражает точное знание и понимание пушкинской эпохи. Поэтому помимо акварелей из полного, весьма обширного комплекта иллюстративных «онегинских» материалов Юрия Игнатьева, которым располагает сегодня «Михайловское», посетители воткинского дома-музея увидят и обе эти книги».

Выставочным показом в Воткинске Пушкинский заповедник отмечает 200-летие выхода в свет второй главы «Евгения Онегина». Работу над романом в стихах, напомнили в музее, поэт начал в 1823 году, будучи в Кишиневе. Роман писался более семи лет и изначально издавался по главам по мере их готовности. Так, почти два века назад, в сентябре 1826-го, Пушкин получил цензурное разрешение на публикацию второй главы, и менее чем через месяц она вышла в свет в Москве, в типографии Августа Семена при Императорской медико-хирургической академии — одном из ведущих полиграфических предприятий того времени.

К роману как основе музыкально-сценического произведения обращались многие композиторы, но во всех смыслах первым в этом ряду, в 1877 году, стал именно Чайковский, — напомнили в Пушкинском заповеднике, поясняя, почему «Онегин» Юрия Игнатьева уже второй раз «гостит у Петра Ильича».

В «Михайловском» также отметили, что передвижная выставка «Собранье пёстрых глав…» — одна из самых востребованных у зрителей. В разные годы музей показывал иллюстрации Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину» в собственных выставочных пространствах — в музее-усадьбе «Тригорское», в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах. Выставку также видели жители региона (Опочка, Псков). Она много путешествовала по стране — бывала в Москве, в Рязанской, Калужской, Воронежской, Тверской, Московской, Ленинградской и других областях Российской Федерации.

Планируется, что выставка «“Собранье пёстрых глав“. Иллюстрации Ю.М. Игнатьева к роману А.С. Пушкина “Евгений Онегин“ из фондов Пушкинского заповедника» будет работать в Государственном мемориально-архитектурном комплексе «Музей-усадьба П.И. Чайковского» в Воткинске почти до конца лета.