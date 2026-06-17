Продолжается акция по сбору книг для школьных библиотек Псковской области

Акция по сбору книг для библиотек «Культура малой Родины» стала доброй традицией. Два года назад партия «Единая Россия» совместно с фондом «Земляки», а также при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России начала собирать книги для сельских библиотек. В этом году в рамках акции книги собирают для школьных библиотек муниципальных районов Псковской области, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Два года на призыв откликнулись сотни неравнодушных жителей, и акция по-настоящему стала народной. Сегодня школьные библиотеки также нуждаются в пополнении фондов. Особенно востребованы произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии, познавательная и учебная литература для детей и подростков.

«Если у вас дома есть хорошие книги в достойном состоянии, которые уже прочитаны и могут принести пользу другим, приглашаю присоединиться к акции. Каждая переданная книга — это вклад в образование, развитие и будущее наших детей», — отмечает Александр Козловский.

Книги можно принести в общественные приёмные партии «Единая Россия».