 
Культура

Продолжается акция по сбору книг для школьных библиотек Псковской области

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Акция по сбору книг для библиотек «Культура малой Родины» стала доброй традицией. Два года назад партия «Единая Россия» совместно с фондом «Земляки», а также при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России начала собирать книги для сельских библиотек. В этом году в рамках акции книги собирают для школьных библиотек муниципальных районов Псковской области, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Два года на призыв откликнулись сотни неравнодушных жителей, и акция по-настоящему стала народной. Сегодня школьные библиотеки также нуждаются в пополнении фондов. Особенно востребованы произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии, познавательная и учебная литература для детей и подростков.

«Если у вас дома есть хорошие книги в достойном состоянии, которые уже прочитаны и могут принести пользу другим, приглашаю присоединиться к акции. Каждая переданная книга — это вклад в образование, развитие и будущее наших детей», — отмечает Александр Козловский.

Книги можно принести в общественные приёмные партии «Единая Россия». 

«Благодарю всех, кто уже поддержал эту инициативу. Уверен, что вместе мы сможем помочь школьным библиотекам обновить свои фонды и подарить ребятам ещё больше возможностей для чтения и новых открытий», — резюмирует Александр Козловский.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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