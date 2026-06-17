Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл познавательных программ «Занимательная археология».

«Псковская Троя». Какую часть нашего древнего города по праву можно сравнить с легендарной Троей? Что археологи обнаружили в раскопах на улице Ленина? И почему призрак бетонной плиты снова нависает на нашим культурным наследием? На эти и другие вопросы автор и ведущий проекта, известный псковский археолог Александр Михайлов ответит в новом выпуске «Занимательной археологии» завтра, 18 июня.

Начало программы в 08.16. Повтор в 18.28. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

«Занимательная археология» - это программа об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах, которые хранит земля древней Псковщины, о буднях археологов и удивительных открытиях.