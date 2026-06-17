 
Культура

В псковской библиотеке представили выставку моделей отечественной военной техники

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В Историко‑краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 16 июня открылась выставка мемориальных моделей‑копий в документальном окружении «Четыре года до Победы», сообщили в официальной группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Библиотека им. И.И. Василёва

Экспозиция приурочена к 85‑летию начала Великой Отечественной войны и посвящена событиям на Псковщине в период с 4 по 22 июля — под городами Остров, Псков, Гдов и Новоржев.

Организаторы — военно-патриотический клуб «Диорама» (ПО РО ДОСААФ России по Псковской области), студия стендового моделизма «Диорама» (МБУ ДО ДЦ «Надежда») и Студия «Диорама ВИМ» (Пыталово) — впервые представили новый формат экспозиции.

 

В состав экспозиции вошли 20 моделей, архивные фотографии и документы, а также сопроводительные материалы.

На торжественном открытии выставки присутствовали воспитанники лагеря «Роболето» Досугового центра «Юный техник», а также жители и гости Пскова.

Выставка размещена в витринах универсального зала библиотеки и будет доступна для посещения до 19 июля.

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