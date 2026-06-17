 
Культура

Обеспечить сохранность усадебного парка в «Хилово» планируют в Псковской области

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Проект постановления «О зонах охраны объекта культурного наследия регионального значения «Курорт "Хилово", фрагмент усадебного парка» рассмотрели депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект постановления разработан в целях обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия.

Зоны охраны разработаны в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, и Национальным стандартом Российской Федерации «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

«Вопрос наболевший, наконец мы его видим», - отметил председатель комитета Собрания Алексей Севастьянов.

В 2025 году санаторий «Хилово» отметил свое 160-летие. 

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Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

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