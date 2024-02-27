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Актеры Псковского драмтеатра рассказали о своих героях в спектакле «Влюбленные»

О своих героях и атмосфере в спектакле «Влюбленные» рассказали артист Псковского театра драмы Алексей Ухов и артистка Псковского театра драмы, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева в эфире радио ПЛН FM.

Действия постановки проходят в 1760-е годы в Италии. Актеры отметили, что те годы можно назвать легкими и воздушными, поэтому проживать этот период на сцене было несложно.

Дарья Чураева охарактеризовала свою героиню Эуджению как весьма закрытую девушку, избалованную и вспыльчивую, однако пояснила, что это объясняется ее боязнью показаться слабой. Актриса отметила, что в ходе спектакля Эуджения всего один раз признается в любви своему партнеру.

«Вспыльчивый, целеустремленный, он любит так, как он может, как ему позволяют обстоятельства», - такую характеристику своему герою дал Алексей Ухов.

Также артист отметил, что его герой Фульдженцио может иногда вести себя нелепо и глупо. «Есть моменты, когда он немного глупый и нелепый, но это не стыдно, потому что, когда любишь, ты можешь выглядеть нелепым и глупым», - добавил Алексей Ухов.