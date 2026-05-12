Псковский музей-заповедник приглашает младшеклассников отметить выпускной вместе

Псковский музей-заповедник приглашает учеников младших классов отметить завершение начальной школы веселым выпускным в музее, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.



Детей ждут насыщенные, познавательные и увлекательные уроки «по-старорусски». За 2,5 часа ребята узнают, как взвешивали и измеряли в старину, попробуют писать пером и чернилами, разгадают старинные загадки и изготовят своими руками сувенир на память. Конечно же, не обойдется без традиционных русских игр и забав.



Бронировать места рекомендуется за две недели до даты посещения. Записаться и уточнить все вопросы можно по телефонам: +78112331390 (доб. 1), +78112292259.