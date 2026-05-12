Пистолеты Пушкина и прогулки по тайным тропам: опубликована программа «Ночи музеев» в «Михайловском»

Большую программу к всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдёт 16 мая, накануне Международного дня музеев, подготовил для жителей и гостей региона Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: На программе «Каравай» в Бугрово. Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В соответствии с главной темой акции в Год единства народов России — «Родное» — центральным событием праздника пушкиногорские музейщики решили сделать новую фольклорную программу «Каравай». Этот весёлый интерактив знакомит с именинными обычаями и обрядами, бытовавшими в Святогорье в пушкинское и допушкинское время.

Программу проведут в «Музее-мельнице в деревне Бугрово». Участников «именинного величания», которое сотрудники «Михайловского» и самодеятельные артисты фольклорного коллектива «Пушкинская деревня», работающего при музее, ведут на местном диалекте, песней «состретят» и «повеличают», в пляске «поломают», в избе «погоцкают»; сувениры и угощение — прилагаются, рассказали в Пушкинском заповеднике.

«Россия — это огромный дом, где у каждого народа есть свой «родной уголок», но фундамент и ценности у нас общие. В этом году мы приглашаем прикоснуться к самому сокровенному — истории своего края — и увидеть, как судьба малой родины вплетена в летопись нашей большой многонациональной семьи», — подчеркнули организаторы акции.
 

Ещё одна музейная новинка — квест по музею-усадьбе «Михайловское». Назвали его «Пушкинские тропы — шаг к здоровью и вдохновению». 

«Большая прогулка-игра по центральной усадьбе Пушкинского заповедника проведёт по дорожкам, которые обычно остаются в стороне от тех, какими традиционно ходят туристы, — рассказали разработчики нового маршрута — Это поможет увидеть усадьбу с необычного ракурса. Программа не только проверит эрудицию игроков, но и подарит им возможность для полезной физической активности на свежем воздухе».

Тех, кто предпочитает интерактиву более «академические», традиционные формы, «Михайловское» приглашает на лекцию «Пистолеты в экспозиции дома-музея Александра Пушкина в Михайловском» в «Колонию литераторов». Подготовил и проведёт лекцию сотрудник музея-усадьбы поэта Павел Семёнов. Слушателям обещают рассказ о редких фактах из биографии Пушкина, об «оружейных» размышлениях историков и литературоведов; прозвучат в лекции и цитаты из произведений поэта. Кроме того, гости смогут увидеть пушкинские рисунки и сами пистолеты, представленные в экспозиции господского дома.

Полная программа Всероссийской акции в её пушкиногорской части уже опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское».

