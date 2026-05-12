Приём заявок для участия в торговых рядах псковского фестиваля «Добрый рок» завершится 30 мая

Приём заявок на участие предприятий в фудкорте и торговых рядах фестиваля «Добрый рок-2026» завершится 30 мая, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

В официальной группе фестиваля открыли обсуждение «Едем на Добрый рок-2026», где участники координируют поездку, ищут попутчиков из разных городов и обсуждают варианты логистики.

В беседе уже делятся информацией о формировании автобусных туров из Санкт-Петербурга и Москвы.

Опен-эйр «Добрый рок» пройдет 5-7 июля на береговой линии Смолинского озера в Палкино.

