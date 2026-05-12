Участники игры «Кто? Что? Когда?» в Пскове поборются за «Хрустального кота»

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова стартовал прием заявок на участие в литературной игре «Кто? Что? Когда?». Она состоится 29 мая в 18:00 на улице Профсоюзной, дом 2, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

Афиша: пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова

Цель игры — объединить самых эрудированных и смелых игроков, умеющих работать в команде, чтобы вместе разгадать тайны литературы и проверить свою логику.

Сезон экспериментальных игр 2026 года продлится с мая 2026 по февраль 2027 года.

По итогам всех игр сезона будет определен лучший знаток, который получит эксклюзивный сувенир — «Хрустального кота».

Отправить заявки можно на адрес электронной почты до 15 мая включительно: efimova@pskovlib.ru (контактное лицо — Наталья Ефимова).

