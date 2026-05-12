Лекция «Герои Древней Руси: взгляд через литературу» состоится 15 мая в Пскове

Лекция студента Псковского государственного университета Максима Дубровина «Герои Древней Руси: взгляд через литературу» состоится в пятницу, 15 мая, в 17:00 в Центральной городской библиотеке имени Юрия Тынянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.



В ходе лекции будут рассмотрены и прокомментированы несколько памятников древнерусской литературы: Житие Феодосия Печерского, Хождение игумена Даниила, Поучение Владимира Мономаха, Житие Бориса и Глеба, Житие Александра Невского, Слово о законе и благодати, Моление Даниила Заточника, Повесть о мутьянском воеводе Дракуле, Хождение за три моря Афанасия Никитина, Повесть о Петре и Февронии, Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе, Повесть о Шемякином суде, Повесть о Горе-Злочастии, Житие протопопа Аввакума.

На лекции Максим Дубровин расскажет о людях Древней Руси, жизнь которых была наполнена духовными и ратными подвигами, о людях, которые оказали определяющее влияние на развитие Русского государства. Литература Древней Руси охватывает период с XI по XVII век. Это первый этап в развитии русской литературы, формирующей великорусскую народность, нацию.

Текст некоторых произведений восходит κ сказочному фольклору Древней Руси, например, Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе XIV-XV (фольклорный мотив нашел отражение в «Ночи перед Рождеством» Николая Гоголя).

Летописи, жития, поучения, светские бытовые биографические повести, их связь с христианской традицией и влияние на формирование национальной идентичности — главные темы лекции будущего филолога Максима Дубровина.