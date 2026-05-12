Бал Победы в Пскове объединил более тысячи горожан

Четвертый молодежный бал Победы состоялся в парке реки Псковы 10 мая, объединив более тысячи горожан, включая 41 танцующую пару, чтобы почтить память героев и торжественно завершить череду мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.



Под аккомпанемент живого военного духового оркестра псковского спецназа под управлением Ивана Галковского участники представили танцевальную программу. Номера готовили в течение двух месяцев совместно с хореографом Анастасией Саар. Вокальные, пластические и театрализованные зарисовки рассказали зрителям о том, как юноши уходили на фронт, чем жила страна в суровые годы и как встречала долгожданный май сорок пятого.

Заметным нововведением программы стал «Памятный вальс», прошедший в рамках международной патриотической акции «Улицы в лицах». Кроме того, гостям представили необычных участников — собак-терапевтов. Завершился вечер традиционной «Московской кадрилью», ставшей частью акции «Синий платочек», посвящённой вкладу женщин в Победу.

Пространство бала не ограничилось танцевальной площадкой. Зрители делали снимки в фотозоне музея «Вперед в СССР» и плели маскировочные сети. Работала выставка археологических находок поискового отряда «Обелиск». Отдельное внимание уделили зоне горячего питания: гости могли бесплатно попробовать горячий суп, ароматный чай и полевую кашу.

По словам организатора Марии Каменской, бал Победы стал завершающим событием проекта «Связь поколений», который реализовывался на протяжении трёх месяцев при генеральной поддержке регионального отделения «Деловой России». «Этот проект показал, насколько важна живая связь между поколениями. Через танец и совместное дело молодые люди смогли не просто узнать историю, а прочувствовать её», — отмечает Мария Каменская.

Бал Победы стал одним из многих мероприятий, прошедших в этом году в рамках празднования Дня Победы. Почти 70 тысяч человек в Псковской области присоединились к проводимым мероприятиям.