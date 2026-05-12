«Михайловское» приглашает на виртуальную выставку о переменчивой весне

В рамках цифрового проекта «Художник и музей», под рубрикой «Везде передо мной подвижные картины», Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 12 мая, представляет подписчикам и гостям своего официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте» несколько весенних пейзажей из собственных фондов. Небольшая цифровая выставка создана «по мотивам» нынешней, переменчивой до крайностей весны, и главной её темой стал снег в апреле, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском».
Вера Сахарова. Связующая нить. Михайловское. Апрель. Из фондов Пушкинского заповедника
Продолжают цифровую экспозицию полотна и графические листы Бориса Козмина, пушкиногорца, много лет бывшего хранителем музея-усадьбы Ганнибалов «Петровское». Псковскую художественную школу на мини-выставке представляет также картина «Апрельский свет. Михайловское» Александра Коростелёва. Кроме того, в подборку включены работы Веры Сахаровой из Великого Новгорода, петербурженки Марины Бусаревой, молдавского художника Александра Давила, мастера из Беларуси Галины Худницкой.
Александр Давид. Апрель. Из фондов Пушкинского заповедника
Напомним, что интернет-проект Пушкинского заповедника «Художник и музей» стартовал ещё в 2020 году. За это время музейщики познакомили своих виртуальных посетителей с творчеством без малого ста художников, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье, — живописцев и графиков, принадлежащих к разным поколениям, работающих в разных манерах, техниках и жанрах, живущих в столицах и в провинции. В заповеднике всегда подчёркивают, что этот проект важен как для самого «Михайловского», так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И, возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах уже без посредничества электронных средств коммуникации».