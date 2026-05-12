«Михайловское» приглашает на виртуальную выставку о переменчивой весне

В рамках цифрового проекта «Художник и музей», под рубрикой «Везде передо мной подвижные картины», Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 12 мая, представляет подписчикам и гостям своего официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте» несколько весенних пейзажей из собственных фондов. Небольшая цифровая выставка создана «по мотивам» нынешней, переменчивой до крайностей весны, и главной её темой стал снег в апреле, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском».

Вера Сахарова. Связующая нить. Михайловское. Апрель. Из фондов Пушкинского заповедника

«Галерею весенних пейзажей в этой небольшой подборке открывает работа Бориса Щербакова, созданная в 1966 году, — комментирует выставку хранитель заповедной коллекции изобразительного искусства Ольга Сандалюк. — В творчестве этого художника литературный усадебный пейзаж занимает важное место. Впервые живописец обратился к нему ещё до войны, когда Щербаков учился в Академии художеств в Ленинграде».

Продолжают цифровую экспозицию полотна и графические листы Бориса Козмина, пушкиногорца, много лет бывшего хранителем музея-усадьбы Ганнибалов «Петровское». Псковскую художественную школу на мини-выставке представляет также картина «Апрельский свет. Михайловское» Александра Коростелёва. Кроме того, в подборку включены работы Веры Сахаровой из Великого Новгорода, петербурженки Марины Бусаревой, молдавского художника Александра Давила, мастера из Беларуси Галины Худницкой.

Александр Давид. Апрель. Из фондов Пушкинского заповедника

«Все эти произведения пронизаны радостью встречи с неповторимыми пейзажами Пушкинского уголка», — резюмирует Ольга Сандалюк.

Напомним, что интернет-проект Пушкинского заповедника «Художник и музей» стартовал ещё в 2020 году. За это время музейщики познакомили своих виртуальных посетителей с творчеством без малого ста художников, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье, — живописцев и графиков, принадлежащих к разным поколениям, работающих в разных манерах, техниках и жанрах, живущих в столицах и в провинции. В заповеднике всегда подчёркивают, что этот проект важен как для самого «Михайловского», так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И, возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах уже без посредничества электронных средств коммуникации».