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«Любви будет много»: артистка Псковского драмтеатра о новом спектакле

Новый спектакль Псковского драмтеатра «Влюбленные» не будет мелодрамой, и в нем будет много любви. Об этом рассказали артист Псковского театра драмы Алексей Ухов и артистка Псковского театра драмы, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева в эфире радио ПЛН FM.

В постановке не будет сыграна первая первая встреча главных героев и зарождение их чувств. На сцене Псковского театра покажут самые кульминационные моменты. «Спектакль "Влюбленные" в кавычках у нас будет стоять, потому что мы показываем самый пик. Это не будет мелодрамой»,- рассказал Алексей Ухов.

«Но любви будет много, и она будет не только у нас. Зрители смогут голосовать, за кого они», - добавила Дарья Чураева.