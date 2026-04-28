Концерт «Балалайка - рок» дадут в псковской филармонии 27 мая

Концерт «Балалайка - рок» ансамбля русской музыки «Псков» состоится 27 мая в Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии.

Ансамбль подготовил музыкальный эксперимент: авторские произведения и обработки народных мелодий в стилях рок, поп, инди-рок и не только.

Гостем программы станет известный московский балалаечник-виртуоз, композитор и дирижёр, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Калинин. Он исполнит свои сочинения для балалайки и ансамбля, а также выступит дирижёром авторских произведений.

В программе прозвучат: авторские произведения «Силп Севера», «Весна», «Балалайт», а также обработки народных мелодий — «Калинка», «Берёза» и другие. 

«Дмитрий Калинин удивит публику не только виртуозной игрой, но и использованием редкого инструмента — электро-балалайки», - рассказали в областной филармонии.
