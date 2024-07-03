Сцена / Спектакли

Открытие 119-го театрального сезона в Пскове состоится 27 августа

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина откроет 119-й сезон 27 августа спектаклем художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева «Мой не мой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Современную драму с Ксенией Чеховой и Максимом Митяшиным в главных ролях (27 и 28 августа в роли Сережи – Максим Митяшин) можно назвать самым обсуждаемым спектаклем прошлого сезона, отметили в театре.

Слабовольный гуманитарий Сережа имеет большие амбиции, но преподает философию в ПТУ. Однажды он соглашается принять участие в сомнительном пари – сможет ли он соблазнить свою ученицу Таньку? Так завязывается история взаимной зависимости нескольких людей, бесконечно далеких друг от друга по мировоззрению и социальному статусу. И не ясно, чего в этой зависимости больше, – любви или ненависти. Бытовая комедия превращается в криминальную драму, но «Мой не мой» – не то и не другое, а притча об ускользающем счастье как воздаянии за совершенное зло.

В августе и сентябре театр покажет и другие последние премьеры – комедии «Амфитрион» (29, 31 августа и 5, 6 сентября) и «Влюбленные» (1 сентября), музыкально-поэтический спектакль «Фламенко» (30 августа, 10 сентября).

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

В афишу вошли и спектакли, пользующиеся большим зрительским интересом на протяжении нескольких лет, – «Морфий», «Лягушки», «Пигмалион», «Сережа очень тупой», «Пиковая дама», «Бовари», «Постой, паровоз!» и другие. А спектакль «Ревизор» в сентябре будет показан в 50-й раз.

В спектакле «Лягушки» в новом сезоне главную роль исполнит Анна Мигицко. Это будет первое знакомство псковской публики с актрисой петербургского Театра имени Ленсовета. Спектакль художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева, восьмикратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» «Лягушки» будет сыгран в Пскове 16 и 17 сентября и в Санкт-Петербурге на фестивале «Александринский» 24 сентября.

12 сентября к зрителям вернется квартирник «Бейрут» – концерт артистов театра на свежем воздухе.

«Маленький театр» осенью возобновит показы бэби-спектаклей: в афише постановки Александры Ловянниковой «Год Жирафа», «Большое космическое путешествие» и «Невероятные приключения голубя Петра».

С 22 по 27 октября состоятся обменные гастроли Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и Русского драматического театра Удмуртии. Ижевская труппа покажет в Пскове четыре спектакля: «Дама Пик», «Король Лир», «Только для женщин» и «Ножницы». Билеты уже в продаже.

Выйдя из отпуска, труппа приступит к репетициям нового спектакля. Первой премьерой сезона станут «Маленькие трагедии» Пушкина в постановке ученицы Римаса Туминаса Гульназ Балпеисовой.