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Псковская филармония открывает 83-й сезон

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Псковская областная филармония открывает 83-й филармонический сезон. Зрителей ждёт насыщенная программа, объединяющая классику, современные форматы и творческие эксперименты, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области к открытию 83-го филармонического сезона «Шостакович.120.Открытие» состоится 24 сентября. 

«В этом сезоне слушателей ждут выступления главного музыкального коллектива региона - Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В афише — программы, раскрывающие многогранность оркестровой музыки: от классики (произведения Дмитрия Шостаковича, Франца Шуберта) до кинематографической палитры — в том числе сочинений выдающегося композитора Эдуарда Артемьева», - рассказали в Театрально-концертной дирекции.

Для семейной аудитории подготовлены концерты с песочной анимацией — сочетание музыки и визуального искусства, способное увлечь и детей, и взрослых. Для школьников разработана отдельная линейка мероприятий: они помогут юным слушателям познакомиться с миром академической и народной музыки в доступной форме.

Ансамбль русской музыки «Псков» представит популярные мелодии эпохи СССР, лирические вечера романсов, а также сольные концерты ведущих артистов коллектива.

Ключевым событием сезона станет торжественный концерт, посвящённый 30-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Программа станет данью уважения коллективу и его вкладу в культурную жизнь региона.

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