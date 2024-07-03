Сцена / Спектакли

Спектакль «Каинова печать» представит псковский театр весной

Спектакль «Каинова печать» представит Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина весной. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В конце марта - начале апреля мы выпустим спектакль "Каинова печать". Это спектакль по полузабытой пьесе Леонида Андреева. Режиссер, ставящий этот спектакль, сотрудничает с Санкт-Петербургским Театром юных зрителей, очень хорошим театром, Тимур Кулов», - сказал Дмитрий Месхиев.

Тимур Кулов будет ставить этот спектакль на малой сцене.