«Город с характером защитника»: Островский округ представил свою историю на выставке «Россия начинается здесь»

Презентация Островского муниципального округа состоялась на выставке «Россия начинается здесь». Об этом сообщил глава округа Дмитрий Быстров в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / МАХ

Павильон округа рассказывает о богатой истории края. Центральной мыслью концепции презентационного куба стала идея «Остров — город с характером защитника».

«Остров – это практически семь веков ратной доблести и славы. И сегодня наши парни отстаивают интересы Родины на линии боевого соприкосновения», — отметил Дмитрий Быстров.

Отдельный раздел экспозиции посвящен духовному наследию Островской земли и православным святыням.

«Православие – один из столпов русской культуры. Духовные святыни Островской земли также представлены в павильоне, который в день презентации нашего муниципалитета на главной сцене мы посетили вместе с дочерями: нашу историю мы храним и передаем детям!» — рассказал глава округа.

Выставка «Россия начинается здесь» продолжает работу. Жителей и гостей региона глава пригласил посетить павильон Островского округа и познакомиться с историей территории.