Сцена / Спектакли

В Псковском театре драмы в 50-й раз сыграли «Случайный вальс» и «Бовари»

На двух сценах Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина 12 марта прошли юбилейные показы: в новом зале – спектакля-концерта в постановке Дмитрия Месхиева «Случайный вальс», на малой сцене – спектакля «Бовари» по роману Гюстава Флобера в постановке Дмитрия Акриша. Спектакли идут в репертуаре театра три года, пользуясь неизменным успехом у публики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

«Случайный вальс» в 2022 году стал третьим музыкальным спектаклем в репертуаре Псковского театра драмы. В его программу вошли военные песни разных эпох – народные, неизвестных авторов, на стихи Константина Симонова, Давида Самойлова, Булата Окуджавы и других поэтов.

Над созданием спектакля работала команда Пушкинского театра – художественный руководитель Дмитрий Месхиев, главный художник Александр Стройло, заведующая музыкальной частью Елена Обухова, хореограф Илона Гончар, а также приглашенные специалисты – художник по свету Ильшат Саяхов и видеохудожник Михаил Заиканов.

Вокалисты спектакля – артисты Георгий Болонев, Максим Плеханов и Ксения Чехова, музыканты – Иван Федоров, Ярослав Погодин, Игорь Колосов и Ксения Егорова. Стоит отметить, что аккордеонистка Ксения Егорова, студентка выпускного курса Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, 12 марта дебютировала в Псковском театре драмы.

Спектакль «Бовари» был поставлен также в 2022 году, вскоре после 200-летия со дня рождения французского прозаика XIX века Гюстава Флобера (12 декабря 1821-го). Режиссер и автор инсценировки спектакля – Дмитрий Акриш, автор сценографии и костюмов – Анжелика Кременецкая, художник по свету – Антон Стихин.

В главной роли Эммы Бовари – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова; в роли Шарля Бовари – Денис Кугай, матери Шарля – заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова; в спектакле также заняты заслуженный артист РФ Сергей Попков, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева, артисты Ислам Галиуллин, Анатолий Кузьмин, Максим Митяшин, Александр Петровский, Камиль Хардин, Ксения Чехова.

С афишей Псковского театра драмы можно ознакомиться на официальном сайте театра.