Мариупольский театр уже завтра покажет в Пскове два спектакля

16 мая гастроли Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почёта» русского драматического театра пройдут в Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии.
В программе — два спектакля:
- 12:00 — музыкальная сказка «Царевна‑лягушка». Песни и танцы для юных зрителей и их родителей;
- 17:00 — водевиль «Любимчик императрицы». Музыкальная комедия о приключениях банкира Клостермана при дворе Екатерины Великой.
Гастроли организованны ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры Российской Федерации.