От изборских могильников до «псковской Рублевки» - чем удивит новый археологический сезон

В Пскове стартовали первые в этом году археологические раскопки. Полевой сезон-2026 обещает новые находки и открытия, как на территории нашего древнего города, так и за его пределами. О том, на каких объектах в этом году работают археологи, кто помогает им искать находки, а также где и когда псковичи могут попробовать себя в археологии, узнала Псковская Лента Новостей.

Предыдущий полевой сезон по традиции завершился выставкой находок в Археологическом центре Псковской области в декабре прошлого года. «Прошлый сезон у нас был тихим. Основные работы проводились в Изборске и были связаны с определением границ территории памятников археологии, которые входят в состав «Достопримечательного места Изборск, связанного с рождением российской государственности», VIII – XХ вв.». В Пскове было три небольших раскопа общей площадью 300 квадратных метров. Два - на Запсковье на улице Леона Поземского: на месте памятника князю Довмонту-Тимофею и рядом с церковью Варлаама Хутынского, и один раскоп - на улице Воеводы Шуйского. Находки были интересные. Несмотря на то, что очень малые участки исследовали, информацию мы получили значительную», - подвела итоги работ в 2025 году директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

«Переходящие» объекты

Зимних полевых работ в новом сезоне не проводилось. Раскопки стартовали весной. Часть их - продолжение исследований, начатых в прошлом году. В частности, это раскопки в Изборско-Мальской долине, где находится порядка 50 памятников археологии. Для большей части границы территорий уже разработаны, и в 2026 году планируется провести исследования на 10 объектах. «В этом году мы эти работы будем продолжать и должны завершить», - сказала Марина Кулакова.

По ее словам, раскопок планируется «даже больше, чем в прошлом году». «Мы должны в соответствии с законодательством определить границы территорий всех оставшихся памятников археологии», - добавила она.

И пояснила: «Есть разные памятники археологии. Например, курганы, городища, которые мы видим в рельефе, они читаются, и мы определяем, насколько широко и далеко распространялся культурный слой. А есть грунтовые могильники, которые тоже должны быть защищены своими границами, поскольку у памятника археологии другой защиты нет. Когда-то наши коллеги в 80-е, 90-е годы прошлого века определяли наличие этих памятников, старались их локализовать. Мы уже в рамках нынешнего законодательства работаем, и у нас получаются совсем другие границы и гораздо более богатая история у этих памятников, чем была когда-то определена».

«Переходящим» из прошлого полевого сезона является и один из участков на улице Олега Кошевого на Запсковье. Культурный слой там сильно разрушен появившимися позднее зданиями, но сохраняются небольшие ямки, где обнаруживаются находки. Археологи начали его изучать в прошлом году, но не закончили и продолжат в этом. Работы проводятся в связи с планирующейся реставрацией усадьбы Андреева, которая находилась по этому адресу. «Поскольку на месте памятника будет новое строительство, мы справа и слева от того, что осталось, проводим раскопки», - пояснила археолог.

Второй объект нынешнего полевого сезона расположен на Завеличье, на улице Пароменской. «Дело в том, что часть к северу от Рижского проспекта археологи начали изучать только в середине нулевых годов нашего века. Предполагали, что там есть нарушенный культурный слой. Но те открытия, которые коллеги начали делать на первых раскопах, показали, что это был совершенно другой город - не то, что мы видим в междуречии Великой и Псковы. Это был богатый город. Здесь жили богатые люди, потому что они торговали. У них были более просторные дворы. В нулевых годах мы уже одну улицу открыли. Сейчас в раскопе тоже раскрываем планировку на участке, и открываются проулки и жилые постройки. Это все датируется концом X - серединой XIII века», - рассказала Марина Кулакова.

Затем, по словам археолога, «начинается период войн, и окраины города пустеют - жители уходят под защиту крепостных стен». Возвращаются горожане в эти места только в конце XV, в XVI веке. Об этом свидетельствуют поздние находки.

«Традиционных средневековых находок на этих участках нет. Но здесь появляются в позднее Средневековье западные торговые дворы. Часть такого двора мы обнаружили в раскопках 2021 года перед прокладкой коммуникаций к строящемуся зданию суда. В этом году там должны быть наконец-то продолжены работы. Я думаю, мы еще проведем исследование на западном дворе и сравним с теми находками, которые мы через участок от них находим», - сказала она.

Археолог отметила, что оба раскопа на Завеличье и на Запсковье - это участки, которые расположены за пределами традиционного средневекового Пскова. Но по своей значимости, по качеству жизни, которая была там в XI-XII веках и начале XIII века, можно сказать, что это были «элитные поселения».

Неоценимая помощь

Не обойдется полевой сезон-2026 и без волонтерских археологических экспедиций. Одна из них стартует в начале июля в Изборске. Археологический центр приглашает всех интересующихся историей и археологией принять в ней участие. По словам Марины Кулаковой, энтузиасты, готовые проводить свой отпуск на раскопках, очень помогают археологам.

«Это неоценимая помощь. С нами работают не специалисты, но им археология интересна, и мы всячески стараемся их интерес поддерживать», - сказала она.

По словам археолога, из волонтеров, которые участвуют в экспедициях, складывается костяк тех, которые интересуются, когда будут раскопки, планируют свои отпуска для того, чтобы принять участие в этих работах. «Это еще и общение, и жизнь на свежем воздухе. Волонтерский лагерь насчитывает до 30 человек. Приезжают из центральной России, с севера», - сообщила Марина Кулакова.

Живут волонтеры в палаточном лагере. Рабочий день начинается с 8-9 часов - в зависимости от погоды. Есть дежурный по лагерю, который встает еще раньше, чтобы приготовить пищу. Затем все остальные подтягиваются, и после завтрака отправляются на объект. «В прошлом году волонтеры работали на грунтовом могильнике у деревни Турок. В этом году, я не могу сказать, куда мы их определим, но, вероятнее всего, они будут выходить на копку шурфов, по результатам которых мы должны определить, есть там слой или нет, входит этот участок в границы памятника или не входит. Будет много работы», - пообещала археолог.

Но не только труд ждет энтузиастов. Вечером - отдых у костра, а также в свободное от раскопок время - лекции, экскурсии и прогулки по историческим местам.

Для тех, кто не готов к палаточной романтике, но не против принять участие в раскопках, Археологический центр периодически устраивает волонтерские дни.

Чтобы стать археологом на один день, достаточно следить за обновлениями официальной группы Археологического центра «ВКонтакте». Можно записаться, прийти на раскоп и на несколько часов погрузиться в интересную работу по поиску древних артефактов. Вдруг именно вы обнаружите находку, которая украсит традиционную археологическую выставку в конце года.

«Уверена на сегодняшний день уже совершенно точно, что наша традиционная выставка находок будет более богатой, информативной и еще интереснее, чем в прошлом году», - отметила Марина Кулакова.

Поэтому вместе с археологами ждем новых открытий полевого сезона-2026. И, по возможности, помогаем эти открытия совершать.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой