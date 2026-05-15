 
Культура

Конкурс «Мой родной язык» для педагогов проходит в Псковской области

0

Региональный конкурс методических разработок «Мой родной язык» для педагогов-словесников и воспитателей проводят в Псковской области с 12 по 25 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото: Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

Цель конкурса заключается в выявлении и распространении инновационного педагогического опыта лучших учителей родных языков и литературы, а также воспитателей, реализующих образовательные программы на родном языке.

Участниками конкурса могут стать учителя родного языка и литературы, а также воспитатели с опытом работы не менее двух лет. Коллективные заявки не принимаются. Конкурс предполагает четыре номинации:

  1. «Мой лучший урок родного русского языка» для учителей начального, основного и среднего общего образования, а также организаций СПО;
  2. «Мой лучший урок родной русской литературы» для учителей тех же образовательных учреждений;
  3. «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» для воспитателей и педагогов дошкольных образовательных организаций;
  4. «Мой лучший урок родного языка и родной литературы» для педагогов дополнительного образования, проводящих занятия на родном языке народов России.

Участники должны представить свои материалы в электронном виде на адрес: mariss1@yandex.ru до 25 мая. Победитель конкурса получит рекомендацию для участия во всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который организует Министерство просвещения Российской Федерации.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026