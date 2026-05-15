Конкурс «Мой родной язык» для педагогов проходит в Псковской области

Региональный конкурс методических разработок «Мой родной язык» для педагогов-словесников и воспитателей проводят в Псковской области с 12 по 25 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Цель конкурса заключается в выявлении и распространении инновационного педагогического опыта лучших учителей родных языков и литературы, а также воспитателей, реализующих образовательные программы на родном языке.

Участниками конкурса могут стать учителя родного языка и литературы, а также воспитатели с опытом работы не менее двух лет. Коллективные заявки не принимаются. Конкурс предполагает четыре номинации:

«Мой лучший урок родного русского языка» для учителей начального, основного и среднего общего образования, а также организаций СПО; «Мой лучший урок родной русской литературы» для учителей тех же образовательных учреждений; «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» для воспитателей и педагогов дошкольных образовательных организаций; «Мой лучший урок родного языка и родной литературы» для педагогов дополнительного образования, проводящих занятия на родном языке народов России.

Участники должны представить свои материалы в электронном виде на адрес: mariss1@yandex.ru до 25 мая. Победитель конкурса получит рекомендацию для участия во всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который организует Министерство просвещения Российской Федерации.