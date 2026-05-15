Победителем великолукского конкурса хоровых коллективов стала студия «Созвездие»

Конкурс хоровых коллективов муниципальной сферы образования состоялся в Доме культуры Ленинского Комсомола города Великие Луки 13 мая, сообщили в группе «Молодёжь города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Молодёжь города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«В этом году мероприятие вновь объединило талантливые коллективы образовательных учреждений города, подарив зрителям яркие эмоции и незабываемые выступления», - отметили в группе.

По решению жюри победителем конкурса стала хоровая студия «Созвездие» Великолукской школы-интерната.

В специальной номинации «Выразительность» наградили хор «Лицеисты» из «Педагогии».

Номинацию «Традиция» выиграл хор «Лицеисты» Инженерно-экономического лицея.

Хор Гимназии имени Софьи Ковалевской стал победителем в номинации «Песня о городе».

В номинации «Мастерство» отличился хор «Гармония» средней общеобразовательной школы №7 имени Антона Злобина.

Награду в номинации «Сила в единстве» получил хор «Наследие» средней общеобразовательной школы №5.