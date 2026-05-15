 
Культура

Победителем великолукского конкурса хоровых коллективов стала студия «Созвездие»

0

Конкурс хоровых коллективов муниципальной сферы образования состоялся в Доме культуры Ленинского Комсомола города Великие Луки 13 мая, сообщили в группе «Молодёжь города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Молодёжь города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«В этом году мероприятие вновь объединило талантливые коллективы образовательных учреждений города, подарив зрителям яркие эмоции и незабываемые выступления», - отметили в группе.

По решению жюри победителем конкурса стала хоровая студия «Созвездие» Великолукской школы-интерната. 

В специальной номинации «Выразительность» наградили хор «Лицеисты» из «Педагогии».

Номинацию «Традиция» выиграл хор «Лицеисты» Инженерно-экономического лицея.

Хор Гимназии имени Софьи Ковалевской стал победителем в номинации «Песня о городе».

В номинации «Мастерство» отличился хор «Гармония» средней общеобразовательной школы №7 имени Антона Злобина.

Награду в номинации «Сила в единстве» получил хор «Наследие» средней общеобразовательной школы №5.

 
«Благодарим всех участников за высокий уровень подготовки, творческий подход и любовь к музыке! Отдельная признательность педагогам и руководителям хоров за их труд и вдохновение. Желаем новых творческих побед, ярких выступлений и неиссякаемой энергии!» - добавили в группе. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026