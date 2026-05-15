Псковский цирк выступит на IV инклюзивном фестивале в Сочи

Народный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк» принимает участие в IV инклюзивном фестивале циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей», который стартовал в Сочи, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова.

Псков на фестивале представляет постановка «Кубик Рубика» в жанрах эквилибр на катушках и жонглирование.

Руководитель коллектива — Ирина Михайлова.

Как отметили в управлении, фестиваль объединяет талантливых артистов со всей страны и дарит участникам возможность показать своё мастерство, силу характера, творческую смелость и любовь к цирковому искусству.