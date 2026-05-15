 
Культура

В «Ночь музеев» «Михайловское» приглашает псковичей посмотреть на родной город глазами Пушкина

0

Редкая возможность провести «Ночь музеев» вместе с Пушкинским заповедником представится жителям и гостям Пскова завтра, 16 мая. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», специально к всероссийской акции, которая в этом году проходит под слоганом «Родное», музей-заповедник подготовил вечернюю пешую экскурсию-прогулку к архитектурным и историческим памятникам, сохранившимся в городе с тех времен, когда в Пскове бывал Пушкин. Музейщики предлагают взглянуть на такие знакомые горожанам улицы и дома глазами поэта и его современников-псковичей. 


Милица Бартенева. Псковский кремль (1985). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Начнётся экскурсия у городской усадьбы Беклешова, на Георгиевской, 4, в 19.00. Рассчитана она на час-полтора. 

Напомним, что основные события, запланированные в «Михайловском» в рамках акции «Ночь музеев»-2026, пройдут в Святогорье. Центром праздника пушкиногорские музейщики решили сделать новую фольклорную программу «Каравай» — весёлый интерактив, который знакомит с именинными обычаями и обрядами, бытовавшими здесь в пушкинское и допушкинское время. Ждёт гостей и ещё одна музейная новинка: квест «Пушкинские тропы — шаг к здоровью и вдохновению» по музею-усадьбе «Михайловское». Тех же, кто предпочитает интерактиву более «академические», традиционные формы, «Михайловское» приглашает на лекцию «Пистолеты в экспозиции дома-музея А. С. Пушкина в Михайловском» в «Колонию литераторов». 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026