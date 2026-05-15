В «Ночь музеев» «Михайловское» приглашает псковичей посмотреть на родной город глазами Пушкина

Редкая возможность провести «Ночь музеев» вместе с Пушкинским заповедником представится жителям и гостям Пскова завтра, 16 мая. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», специально к всероссийской акции, которая в этом году проходит под слоганом «Родное», музей-заповедник подготовил вечернюю пешую экскурсию-прогулку к архитектурным и историческим памятникам, сохранившимся в городе с тех времен, когда в Пскове бывал Пушкин. Музейщики предлагают взглянуть на такие знакомые горожанам улицы и дома глазами поэта и его современников-псковичей.



Милица Бартенева. Псковский кремль (1985). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Начнётся экскурсия у городской усадьбы Беклешова, на Георгиевской, 4, в 19.00. Рассчитана она на час-полтора.

Напомним, что основные события, запланированные в «Михайловском» в рамках акции «Ночь музеев»-2026, пройдут в Святогорье. Центром праздника пушкиногорские музейщики решили сделать новую фольклорную программу «Каравай» — весёлый интерактив, который знакомит с именинными обычаями и обрядами, бытовавшими здесь в пушкинское и допушкинское время. Ждёт гостей и ещё одна музейная новинка: квест «Пушкинские тропы — шаг к здоровью и вдохновению» по музею-усадьбе «Михайловское». Тех же, кто предпочитает интерактиву более «академические», традиционные формы, «Михайловское» приглашает на лекцию «Пистолеты в экспозиции дома-музея А. С. Пушкина в Михайловском» в «Колонию литераторов».