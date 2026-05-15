Более 300 школьников посетили фестиваль детских музейных программ в Пскове

Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее-заповеднике. Событие стало традиционным и в этом году проходит в 14-й раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сегодня музей открыл свои двери для учеников девяти классов из школ Пскова и Псковского муниципального округа.

«Фестиваль детских музейных программ – ежегодное мероприятие псковского музея, где мы показываем новые площадки, фрагменты культурно-образовательных программ, знакомим педагогов, детей и родителей с тем, что мы в будущем учебном году предложим им на постоянной основе в качестве занятий по абонементам. Это демонстрация наших новых возможностей и благодарность учителям, которые сотрудничают с нами и приводят детей в музей в течение учебного года», – отметила главный специалист сектора «Музейный образовательный центр» службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Анна Егорова.

Дети путешествовали по выставкам «Его величество фарфор!», «Денга Псковская», экспозициям «Живопись древнего Пскова», «Историческая топография Пскова XVI-XVII вв.», «Музей Псковского археологического общества».