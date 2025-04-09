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Сцена / Спектакли

Первый показ спектакля «Глядя в небеса» проходит в Пскове

08.05.2025 19:27|ПсковКомментариев: 0

Первый показ спектакля «Глядя в небеса» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева проходит Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 8 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сцене звучат стихи Давида Самойлова, Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Роберта Рождественского, Маргариты Агашиной. Актеры и музыканты театра исполняют песни военных лет и другие музыкальные произведения, посвященные войне и Победе.

Вместе с режиссером Дмитрием Месхиевым над спектаклем работала команда Псковского театра драмы: главный художник театра, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло, заведующая музыкальной частью, лауреат премии правительства РФ им. Луначарского, обладательница звания «Душа земли Псковской» Елена Обухова, инсценировку вместе с постановщиком создал арт-директор Андрей Пронин, аранжировку – композитор и музыкант, автор музыки к гимну Псковской области Борис Федотов. Для создания световой партитуры приглашен художник по свету из Республики Татарстан Ильшат Саяхов.

Напомним, показы состоятся 8, 9, 10 и 11 мая на большой сцене.

В День Победы, 9 мая, музыкальный вечер будет благотворительным – на него приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны и участники специальной военной операции и их семьи, военнослужащие разных подразделений и ветераны силовых структур, патриотические молодежные объединения, члены общественных организаций.

Источник: Псковская Лента Новостей
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02.05.2025, 09:000 Выставка псковского художника-ветерана «Мир глазами героя» прошла в день Первомая 01.05.2025, 23:240 В Пскове проходит фестиваль световых маршрутов. ФОТО 01.05.2025, 19:310 «Блошиный» рынок развернётся на улице Ленина в Пскове 9 мая 01.05.2025, 16:150 Выставки «Стена памяти» и «Победа глазами детей» открылись в псковском ГКЦ
01.05.2025, 14:470 Фестиваль световых маршрутов стартует в Пскове 1 мая 01.05.2025, 13:370 Выставка «Победители» открылась в Никольском захабе Изборской крепости 30.04.2025, 17:500 Спектакль-концерт «Глядя в небеса…» Псковский театр драмы посвятит юбилею Победы 30.04.2025, 15:130 Познать «Душу России» приглашают псковичей на органном концерте 3 мая
29.04.2025, 10:430 Четыре концерта органной музыки прозвучат в Пскове в мае 28.04.2025, 20:230 Гала-концерт в рамках международного форума «На том стоим» прошел в Пскове. ФОТО 25.04.2025, 22:450 Показ мультимедийного спектакля о Знамени Победы состоялся в Псковском кремле. ФОТО 25.04.2025, 21:140 Впервые в России в псковской филармонии организуют концерт для баяна с оркестром «Дорога на Валаам»
25.04.2025, 19:000 Премьера спектакля «Вспомни» прошла в Псковском областном театре кукол 25.04.2025, 15:080 Псковский театр драмы объявил дату открытия нового театрального сезона 25.04.2025, 13:530 Три премьерных показа «Каиновой печати» прошли в Псковском театре драмы с аншлагом 24.04.2025, 23:540 Генпрогон мультимедийного спектакля о Знамени Победы прошел в Псковском кремле
24.04.2025, 18:540 «Каинова печать». PROявленное 24.04.2025, 17:570 Премьера спектакля «Каинова печать» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.04.2025, 20:020 Открытие выставки «ПсковАРТ – нам 20 лет». ФОТОРЕПОРТАЖ 23.04.2025, 17:440 Пасхальный концерт органной музыки из цикла «Только Бах…» состоится в Пскове
22.04.2025, 19:270 Премьера спектакля «Каинова печать» состоялась в Пскове 22.04.2025, 17:310 Дополнительные спектакли внес Псковский театр драмы в летнюю афишу 22.04.2025, 16:210 Более 50 картин представят на выставке к 20-летию движения «ПсковАРТ» 22.04.2025, 15:100 Выставка военного пенсионера «Время для тишины» откроется в Пскове
22.04.2025, 13:500 «Золотой голос Венеции» Лука Миннелли выступит в псковской филармонии  21.04.2025, 15:170 Первые показы спектакля «Каинова печать» в Пскове пройдут 22, 23 и 24 апреля 21.04.2025, 14:180 Псковский театр кукол представит к 80-летию Победы премьеру спектакля «Вспомни» 21.04.2025, 12:310 Выставка «Встречай любовью стаи птичьи…» открылась в музее-заповеднике «Изборск»
21.04.2025, 11:373 Рэп-батл в стиле «перестрелки» пройдет между псковскими исполнителями 22 мая 19.04.2025, 16:280 Спектакль «Говорит Москва» вернулся в афишу Псковского театра драмы 19.04.2025, 14:130 Выставка «ПсковАРТ – нам 20 лет» откроется 23 апреля в «Доме на набережной» 18.04.2025, 17:590 «Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене. ВИДЕО
18.04.2025, 17:450 «Есть надежда, что будет нескучно»: режиссёр поделился ожиданиями от премьеры спектакля «Каинова печать» 18.04.2025, 16:080 Арт-директор Псковского драмтеатра рассказал о сценарии спектакля «Каинова печать» 18.04.2025, 14:380 Режиссёр Тимур Кулов: Спектакль «Каинова печать» — исследование внутреннего мира человека 18.04.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене
18.04.2025, 11:060 Концерт инди-группы «Сова» состоялся в Псков. ФОТО 17.04.2025, 12:390 Псковскому театру драмы имени Пушкина исполнилось 119 лет 17.04.2025, 08:000 Выступление образцово-показательного оркестра войск Нацгвардии прошло в Пскове 16.04.2025, 21:400 Концерт «Добрый рок-Доброму Пскову» состоится в День защиты детей
16.04.2025, 20:170 Выпускной класс-концерт дал псковский детский хореографический ансамбль «Солнышко» 16.04.2025, 13:440 Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии 15.04.2025, 16:470 Фотовыставка «Иди живи!» откроется 17 апреля в псковской библиотеке на улице Конной 14.04.2025, 18:030 Отборочный тур псковского фестиваля «Добрый рок» состоялся в Москве
14.04.2025, 17:210 Артисты псковского театра выступили с концертом для раненых в военном госпитале 12.04.2025, 17:200 В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк» 12.04.2025, 16:400 Делегация из Детской музыкальной школы имени Мусоргского выступила на музыкальном фестивале в Великих Луках 12.04.2025, 16:002 Псковичей призвали соблюдать правила театрального этикета
11.04.2025, 17:450 Завершился Псковский региональный фестиваль «Российская студенческая весна» 11.04.2025, 16:090 «Битва жизни» Диккенса станет последней премьерой театрального сезона в Пскове 10.04.2025, 16:100 Более 160 заявок подано на отборочный этап «Студенческой весны» в Псковской области 09.04.2025, 18:390 Псковский театр драмы опубликовал афишу на июнь и июль 2025 года
09.04.2025, 17:320 Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города 04.04.2025, 21:200 Электронный проект Skytrust дал концерт в псковской филармонии. ФОТО 03.04.2025, 10:320 Трио органа, домры и мандолины прозвучит в Пскове 6 апреля 02.04.2025, 21:400 Псковский театр присоединился к всемирной акции «Зажги синим»
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