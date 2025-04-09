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Первый показ спектакля «Глядя в небеса» проходит в Пскове

Первый показ спектакля «Глядя в небеса» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева проходит Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 8 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сцене звучат стихи Давида Самойлова, Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Роберта Рождественского, Маргариты Агашиной. Актеры и музыканты театра исполняют песни военных лет и другие музыкальные произведения, посвященные войне и Победе.

Вместе с режиссером Дмитрием Месхиевым над спектаклем работала команда Псковского театра драмы: главный художник театра, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло, заведующая музыкальной частью, лауреат премии правительства РФ им. Луначарского, обладательница звания «Душа земли Псковской» Елена Обухова, инсценировку вместе с постановщиком создал арт-директор Андрей Пронин, аранжировку – композитор и музыкант, автор музыки к гимну Псковской области Борис Федотов. Для создания световой партитуры приглашен художник по свету из Республики Татарстан Ильшат Саяхов.

Напомним, показы состоятся 8, 9, 10 и 11 мая на большой сцене.

В День Победы, 9 мая, музыкальный вечер будет благотворительным – на него приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны и участники специальной военной операции и их семьи, военнослужащие разных подразделений и ветераны силовых структур, патриотические молодежные объединения, члены общественных организаций.