«Сказка о мёртвой царевне…» в «Михайловском» прошла с аншлагом. ФОТО

С огромным энтузиазмом приняли пушкиногорские зрители премьеру спектакля петербургского театра «Пушкинская школа» «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», эту постановку труппа под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера дала вчера, 26 сентября, в рамках своих гастрольных выступлений в Псковской области.

Фото со спектакля «Сказка о мёртвой царевне…» здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

В музее особо отметили, что спектакль прошёл с аншлагом. В зале было много организованных школьных групп, с том числе — из школ №№ 3 и 4 города Опочки, Новоржевской средней школы, Белорусской средней школы Пыталовского района, Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина, Дубровской основной школы Новоржевского района, Лицея № 15 города Пскова. Приехали на спектакль также учащиеся Псковского областного колледжа искусств, группа педагогов из Лодейного Поля Ленинградской области, другие коллективы из культурных и образовательных учреждений.

В музее уточнили, что «Мёртвая царевна» долго оставалась единственной не инсценированной Владимиром Рецептером и его командой сказок Пушкина. Теперь в репертуаре театра есть все шесть сказок. Четыре из них — «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде» и неоконченная «Сказка о медведихе» — объединены в спектакль, которым столичная труппа сегодня, 27 сентября, продолжит свои гастрольные выступления в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что гастроли театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера продлятся в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» до 30 сентября включительно. С полной их афишей можно познакомиться на официальном сайте музея.