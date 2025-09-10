Сцена / Спектакли

Мастерская «Гвозди» в Пскове отпразднует 10-летие спектаклем «Не спать!»

Детская театральная мастерская «Гвозди» Псковского театра драмы в сезоне 2025-2026 празднует 10-летие. К юбилею школы 21 ноября состоится показ спектакля «Не спать!» в постановке художественного руководителя и педагога мастерской Александра Суховского. Это будет новая версия спектакля с участием последнего набора студийцев актерского курса «Гвоздей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

«Не спать!» — спектакль-сновидение, фантастическое путешествие, в которое отправляются «Гвозди», вдохновившись сборником Даниила Хармса «Случаи».

«За тексты гения абсурда Хармса берется далеко не каждый театр, но в руках команды юных артистов, педагогов мастерской Александра Суховского, Людмилы Масленниковой и художника Александра Стройло они оживают. Правда, неизвестно, происходит всё это наяву или только кажется, но точно известно вот что: у зрителя не останется ни повода, ни шанса уснуть в кресле», - раскрыли подробности постановки представители театра.

Спектакль будет интересен зрителям старше 12-ти лет и подойдет для семейного просмотра.

Детская театральная мастерская «Гвозди» — это творческий интерактивный проект для детей и подростков на базе Псковского театра драмы. Режиссеры, артисты, представители других театральных профессий проводят тренинги, мастер-классы для детей, совместно с детьми создают и показывают спектакли.

В мастерской преподают опытные мастера: педагог с многолетним стажем, автор книги «Давайте поговорим… о сценической речи» Людмила Масленникова, режиссер Александр Суховский (автор спектаклей «Говорит Москва», «Пиратский Новый год», «Баба Шанель» в Псковском театре), актриса театра кукол и педагог Екатерина Добровольская. Выпускники «Гвоздей» разных лет успешно проходят конкурсный отбор в престижные российские вузы на творческие специальности: сегодня они студенты Всероссийского института кинематографии (ВГИК), Российского института театрального искусства — ГИТИС, Высшей школы сценических искусств, Высшей школы экономики. Двое артистов труппы Псковского театра драмы — в прошлом ученики мастерской.

Показ спектакля «Не спать!» к 10-летию мастерской состоится 21 ноября в 18:00 в новом зале Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Подробнее можно узнать на сайте.