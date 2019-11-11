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Блоги / Алексей Овчинников

Дальнее Запсковье, куда не летят сегодня самолеты и не ездят даже… автобусы

11.11.2019 17:30|ПсковКомментариев: 1

Как же радовались жители дальнего Запсковья, когда в 2015 году власти бодро заявили, что обитателям нового жилого квартала прощены все их грехи, за которые они попали в это градостроительное гетто, поэтому сюда проложат широкую автомобильную дорогу, нарисуют на ней велодорожки, да еще и автобусы по ней запустят. «Это сделает жизнь обитателей новостроек проще и удобнее», - красовалось в пресс-релизах, и марево комфортного жизнеобитания на запсковском отшибе весело заколебалось где-то там за «Тележкой» (ныне «Лентой»).

«Для дальнейшего развития Пскова эта дорога имеет стратегическое значение. Сегодня мы должны думать на 10-20 лет вперед, обеспечить людей общественным транспортом и всей необходимой инфраструктурой», - говорил летом 2015 года раскрывшим рты псковичам занимавший на тот момент пост главы администрации Пскова Игорь Калашников.

Тогда же всех нас заверили, что работы над новым участком улично-дорожной сети в районе улиц Инженерной и Юности должны быть закончены в 2016 году.

Мы всему поверили. Мы же доверчивые! Но, к сожалению, очень скоро нам снова пришлось вспоминать поговорку про то, что обещанного три года ждут, а затем и эта народная мудрость утратила свою актуальность, ибо осталось совсем чуть-чуть, и счет пойдет на пятилетку. Дорога до сих пор является стройплощадкой, так как официально не сдана и не принята, поэтому и никакие автобусы по ней до сих пор не курсируют. Зато есть автобусные остановки и обильно сыплющиеся обещания в духе «Вот-вот, еще чуть-чуть, потерпите».

Ну, что ж, терпеть - это вообще наше перманентное состояние. Терпим очереди в поликлиниках, ямы, грязь и лужи на дорогах, неуклонно ползущие цены на псевдопродукты в магазинах, постоянно повышающиеся налоги и… все ждем чуда, что когда-нибудь все эти «объективные обстоятельства» закончатся, и наступит время, когда терпеть нужно будет только невыносимую легкость бытия.

Впрочем, глядя на студенческий кампус, забор вокруг кинотеатра «Октябрь» и утопающий в безнадеге противотуберкулезный диспансер, мы понимаем, что значит «еще чуть-чуть». Хочется плюнуть в сердцах и уйти в депрессию, но все же разбирает некоторое любопытство. Ведь построить дорогу в 1 км с небольшим, это все-таки не Северный обход замутить с мостом и разными кандибоберами. Что же там, на Юности, можно пять лет прокладывать? Не золотыми же нитями там дорогу армируют и вручную под хохлому расписывают?!

Объяснения, конечно, у всех вовлеченных в процесс нашлись. Сначала долгострой списали на отсутствие финансирования. Деньги (озвучивалась цифра в 352 млн рублей) обещали выделить из федерального бюджета, но выделяться они как-то не торопились. Хотелок у региона было и остается хоть отбавляй, по каждой голодными птенцами чиновники открывали рты, требуя федеральной подпитки, и на дорогу на Запсковье все как-то не хватало. Или просто руки не доходили, не центр же города. Но затем пришла ганзейская олимпиада выходного дня, а от нее кое-что и на нашу дорогу-долгострой перепало. Ну как кое-что - целых 100 млн рублей!

Но чуда не произошло. Начался каскад постоянных откладываний и переносов сроков. Еще в прошлом году и дорогу сдать обещали, и автобусный маршрут запустить - до конца 2018-го, но - нет, не срослось.

В апреле уже текущего года выяснилось, что губернатор поручил провести дополнительные дорожные работы на участке улицы Юности, чтобы соединить улицу Звездную и Сиреневый бульвар, чтобы решить вопрос пробок в часы пик. На самом деле, речь зашла о каких-то 250 метрах и примерно двух неделях работы. Так что этот факт никак не объясняет, почему до сих пор никто красные ленточки торжественно не перерезал и почему сдачу перенесли сначала на День города со словами «Да сколько ж можно уже?!», потом на август. Затем на сентябрь. А сейчас - на декабрь. И что-то подсказывает, что и в декабре мы можем не дождаться развязки этой драмы, а подсунут нам очередной клифхэнгер (излюбленный киношниками и создателями сериалов художественный прием, когда герой сталкивается со сложной дилеммой или последствиями своих или чужих поступков, но в этот момент повествование обрывается, таким образом, оставляя развязку открытой) и надпись во весь экран «Продолжение следует».  

 

Любопытно, что по факту новую дорогу уже открыли - по ней с лета активно разъезжают автомобили. Светофоры работают, разметка блестит, ограждение… ограждает. Вот только по документам никакая это не дорога, а не пойми что. Ни статуса, ни владельца. По сути - стройплощадка, поскольку, говоря языком сугубо канцелярским, объект в эксплуатацию не сдан. Случись тут что (сплевываем, стучим, крестимся), ответственность будет нести подрядчик – ведь это его стройплощадка. Которую, к слову, уже давно облюбовали как стоянку для авто. С учетом экстремальной тесноты в местных дворах, даже любопытно, куда будут ставить четырехколесных коней их владельцы, когда на дороге появятся знаки с эвакуатором. А они, наверняка, еще появятся. 

Такой сомнительный статус, естественно, не позволяет даже разыграть конкурс по определению перевозчика, который обеспечит пассажирские перевозки на данном участке, не то что начать уже бедных местных жителей автобусами перевозить, как и обещали пять лет назад.

 

Почему дорогу все-таки не сдают в эксплуатацию? Хороший вопрос, в котором, как водится, у каждого своя правда. Подрядчик (компания «Стройсистема»), к примеру, говорит, что деньги до сих пор в полном объеме так и не получил, так что некоторые работы приходилось выполнять за свой счет или под честное слово.

Анатолий Палкин, руководитель «Стройсистемы», еще в середине года намекал, что объект в целом готов к сдаче и ожидает согласования рабочей и исполнительной документации. И сейчас продолжает говорить, что дорогу можно было сдать хоть вчера, а к чему эти переносы - вопросы к экспертам городской администрации.

Справедливости ради заметим, что недостатки во время летней приемки действительно были выявлены: высота ливневых колодцев в двух местах превысила уровень дорожного полотна, где-то асфальт пришлось заменить, поскольку он не прошел проверку по качеству и толщине, нашлись и мелкие дефекты по бортовому камню. Только эти работы явно требуют не полугодичного срока. К тому же Анатолий Палкин заверил, что все эти недостатки давно устранены.

В городской администрации в свою очередь утверждают, что подрядчик, мягко говоря, лукавит, и именно он, и никто иной, тормозит процесс. Чиновники утверждают, что бОльшая часть средств «Стройсистеме» по контракту уже выплачена. Более того, в процессе капитального строительства еще и возникли проблемы по их освоению. Те самые ганзейские 100 млн рублей подрядчик освоить не смог, дорогу так и не достроил, и деньги пришлось возвращать в федеральный бюджет. И потом губернатор с кучей проблем вынужден был отстаивать в профильном министерстве, чтобы эти упущенные средства нам все-таки отдали обратно.

Надо отдать должное и городским властям. Градоначальники регулярно выезжают на объект и ведь не просто так переносят сроки. Очевидно же, что совсем не в их интересах затягивать сдачу столь важного для жизни целого микрорайона объект. Но и принимать его по принципу «лишь бы» тут не готовы. Да, это канцелярские процедуры, да, «есть установленный законодательством порядок», но без этой нормативно-протокольной мороки сегодня никак. Иначе под шумок у нас будут сдаваться не улицы, а дорожные полуфабрикаты.

И тут-то и начинаются странности: «Стройсистема» раздраженно заявляет о готовности объекта, но почему-то не торопится предоставить все подтверждающие этот факт документы, включая акты выполненных работ и актуализированный проект, который как-то очень ловко в процессе работ подрядчик решил пересмотреть. Без этого невозможно сделать рабочую документацию, составить смету, а не то что выдать заключение о соответствии и акт о вводе в эксплуатацию.

Полагаю, у этой истории все-таки будет хэппи-енд. Документы донесут, одобрят, возможно, даже мы еще новогодние елки не успеем нарядить. Но обнадеживать жителей дальнего Запсковья, мечтающих об автобусе, я бы пока не горячился. Когда дорогу наконец-то сдадут (ну не употреблять же, ей богу, союз «если»?!), начнется такая же волокита по согласованию автобусного маршрута. Конкурсы, согласования во всевозможных инстанциях, заключение контракта, поиски компромиссов. Звучит просто, а на деле может растянуться на месяцы, а то и годы. Ведь обязательно еще и какие-нибудь объективные обстоятельства подтянутся - ГСМ подорожает, финансовый кризис очередной грянет, случится нашествие марсиан… Потом, конечно, опять будем искать виноватых, в которых одновременно окажутся все и никто.

 

Пока что около 15 тысяч человек, а примерно столько вмещает в себя новостроечный 12-й микрорайон, вынуждены жить с дорогой Шредингера, которая, вроде как, и есть, но ее как бы и нет, и без автобуса - на ближайшую остановку приходится топать минут 10-20, тут кому как повезло. Молодым-то может и ЗОЖ, а вот маломобильным группам населения, к которым относятся, в том числе, и пенсионеры, и мамы с колясками, и даже люди с тяжелыми сумками, такой пеший спорт явно ни к чему.

А тут, понимаешь ли, еще инвесторы вознамерились построить в микрорайоне целый ярмарочный город аж на 300 с лишним торговых мест с аттракционами, сценическими площадками и блэкджеком. Так-то, конечно, велкам, но сюда даже автобус не ходит!

Представьте себе, нисколько не расстроюсь, если в следующем году автобусы все-таки лихо помчатся на дальнее Запсковье - не успеют еще подснежники с укором повылезать, а меня пусть запишут в вечно недовольные паникеры (ага, уровня VSOP - пятилетней выдержки). С меня не убудет, а людям - будет приятно. Вы уж постарайтесь, господа причастные.

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
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